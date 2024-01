Comparsa Costa Norte: cómo apoyar a los únicos sanjuaninos que llevarán el Carnaval a Gualeguay

domingo, 28 de enero de 2024 13:18

“Es una locura lo que sentimos”. Así definen la pasión por el Carnaval que corre por las venas de los integrantes de la Comparsa Costa Norte y la Batucada Ritmo Total, de Chimbas, que trabajan sin descanso para cumplir un sueño. Es que serán los únicos que representarán a San Juan en el XV Encuentro Internacional de Baterías, Batucada y Pasistas en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, que se realizará durante 28, 29 y 30 de marzo. Necesitan reunir fondos para contratar un colectivo para la delegación y los sanjuaninos podemos colaborar.

La intención es que viajen 60 personas, que van desde los 9 a los 50 años, con la coordinación de Cristina Guerra (logística y vestuario), Martín Ahumada (percusión), Daniel Barrera (director musical) y su esposa, Belén (pasista). Con ese propósito, en la casa de Laura (mamá de Daniel) trabajan casi a contrarreloj para revisar trajes y accesorios para lucirse, en un año especial. Y es que ante la posibilidad que no se realice el Carnaval de Chimbas, llevarán el espectáculo que los coronó ganadores en batucada en 2023 a Entre Ríos.

Pluma a pluma y lentejuela a lentejuela: trabajan sin descanso en el retoque de sus trajes. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Cristina Guerra, una de las coordinadoras, destacó a Diario La Provincia SJ que “estamos haciendo todo para participar del 15º Encuentro Internacional que, además, es el más grande de Argentina. Iríamos por tercera vez, representando a San Juan. Nuestra comparsa es muy querida en nuestra comunidad. Nos caracterizamos por ser inclusivos y con nuestras actividades cumplimos un fin social ya que apartamos a los chicos de otras problemáticas para que se concentren en la música y la danza”.

Los sanjuaninos se encontrarán en Gualeguay con los mejores representantes del rubro de Brasil, Paraguay y Uruguay y están entusiasmados por todo lo que compartirán. “Son 3 días con clínicas y competencias. Está la posibilidad de formarse en percusión y en danza con referentes de Brasil, por ejemplo. En lo que es competencia, nos presentamos en la categoría Batucada, que es lo que hacemos desde hace años”, explicó y agregó que también buscan consolidarse en batería para, en un futuro, medirse con otras delegaciones.

Los sanjuaninos serán una de las 60 delegaciones que coparán Gualeguay con actividades desde la mañana a la madrugada. “Es enriquecedor relacionarse con otras comparsas de otras provincias y países. Esta es la segunda vez que viajará la comparsa entera. Todos estamos súper entusiasmados, poniéndole lo mejor. Para los chicos es prepararse para viajar a otra provincia a mostrar lo que hacen con pasión. Es algo emocionante. Dentro de dos semanas más, estaremos realizando tocadas “a la gorra” en distintos sectores del Parque de Mayo. Hicimos una de manera solidaria, el año pasado, para un nene con un problema de salud y la gente respondió muy bien. Siempre tuvimos un gran apoyo de la gente”, marcó.

Impresionante: Parte del vestuario y los instrumentos de la Comparsa que llevarán a Gualeguay.

En el Encuentro lucirán los trajes que confeccionaron para el Carnaval de Chimbas 2023, en el que se consagraron “Bicampeones” en batucada. “Los estamos renovando y la apuesta es “Atlantis Vida Marina”. Los chicos estarán vestidos como Rey Atlas, por ejemplo. Necesitamos un colectivo grande para poder llevar los trajes, los cascos, los respaldares y los instrumentos musicales. Tenemos un mes para poder reunir el dinero y el presupuesto actual es de casi 4 millones de pesos. Entre las gestiones para sumar fondos, hemos solicitado apoyo al municipio de Chimbas y esperamos la respuesta", expresó.

Detalles: desde los cascos al calzado, todo es realizado artesanalmente.

En tanto, no se quedan quietos. Desde rifas a venta de empanadas y choripanes hasta actuaciones en eventos privados como cumpleaños, casamientos y boliches para sus fiestas de Carnaval, los integrantes de la comparsa no dejan de generar opciones para reunir fondos. "Necesitamos dinero no sólo para el viaje en sí, sino para arreglar los trajes y mantener los instrumentos que sufren el desgaste, por ejemplo, en sus parches en cada tocada. Un parche cuesta alrededor de $100 mil y para ir a competir, hay que ir con todo”, resaltó. Laura, una de las colaboradoras esenciales de la Comparsa.

Mientras encaran la campaña para reunir los fondos para viajar, los integrantes están ensayando a pleno, los viernes durante dos horas. Esa etapa es una más, no obstante, de un trabajo de todo el año. “Siempre estamos ensayando. Eso nos permite llegar de la mejor manera a encuentros de los que participamos todo el año como por ejemplo, uno en San Luis que se hace en agosto y en octubre, en Mar del Plata. También participamos de competencias dentro de San Juan. Hay mucha actividad relacionada a lo que hacemos y nos gustaría que tenga mayor difusión”, dijo.

Para colaborar con ellos, se pueden realizar donaciones de dinero al alias XVENCUENTRO.RT o al CBU: 0000003100075078501504, a nombre de Cristina del Valle Guerra.

Un poco más sobre ellos

La Comparsa Costa Norte nació en el barrio Costanera en Chimbas, una de las cunas del Carnaval en nuestra provincia.

Se considera comparsa desde la primera persona que porta el estandarte al último integrante, pasando por bailarinas, músicos y máscaras sueltas. La batucada es parte y corazón del grupo, al ejecutar la música en vivo.

Aunque este año no se realizaría el Carnaval de Chimbas, la Comparsa sí participará de los Carnavales de Las Casuarinas (departamento 25 de Mayo), Angaco y Zonda.