Mesas dulces para eventos: registraron boom de consultas y aseguran un panorama alentador

sábado, 27 de enero de 2024 22:36

Los aumentos siguen impactando en los diferentes sectores y uno de ellos es el abocado a la elaboración de cosas dulces. Emprendedoras sanjuaninos dedicadas a la preparación de cosas dulces destacaron que registraron aumentos de hasta el 60% en los productos que comprenden desde dulce de leche hasta el chocolate. Sin embargo, comentaron que buscan absorber los gastos para que no impacte de lleno en el costo de la mesa dulce completa para el evento.

En este escenario, Liliana Coca, de Cascadas de Chocolate San Juan, sostuvo a Diario La Provincia SJ que hace 10 años se dedican a este rubro. Es un emprendimiento familiar, y afirmó que el panorama de este 2024 es complejo en lo que tiene que ver con precios de los insumos. Sin embargo, destacó que la demanda se mantiene y son optimista.

En cuanto a la demanda, Liliana resaltó que la actividad se concentra puntualmente en cumpleaños de 15, le siguen los casamientos, luego los 18 años y por último los infantiles.

Respecto a las propuestas que ofrecen, contó que ofrecen una o dos cascadas de chocolate; blanco, negro o con leche. La mesa incluye tartas, maicenitas, cupcake, pionono, y todo lo que tiene ver con frutas de estación, entre otras cosas. Además, sumas malvaviscos, cubanitos, obleas y demás. Incluyen personal, servicio de mantelería y vajilla. Cuentan con el cartel para el agasajado y renuevan constantemente las propuestas. También, ofrecen opciones aptas para celíacos.

Sobre el aumento de los insumos, la mujer remarcó que registraron aumentos puntualmente en lo que es harina, chocolate y frutas. La sanjuanina resaltó que el aumento del chocolate fue excesivo, alrededor del 180%. “Esperamos que no lo aumente próximamente para lo que será pascuas”, contó. La emprendedora afirmó que los productos aumentaron fuertemente, pero de momento lograron mantenerse. En lo que galletas, harinas y demás el incremento fue del 50% al 60% aproximadamente. Los malvaviscos, que son infaltables en la propuesta, registraron un aumento del 80%. Estos incrementos se dieron puntualmente en lo que fue diciembre y enero.

En este escenario, Liliana subrayó que “antes podíamos congelar el precio, pero ahora no lo podemos hacer. Nosotros estando la fecha disponible hasta una semana antes pueden pedir el servicio. Por nuestra buena calidad tenemos mucho trabajo, por suerte no disminuyó. A pesar de los aumentos, tratamos de que los precios no aumentarlos, nosotros absorbemos un poco de los gastos”.

Por último, en cuanto a costos expresó que el servicio básico tiene una duración de una hora y media. Actualmente, una propuesta para 30 personas, servicio completo está en $40 mil. Cuenta con personal, y demás. También, pueden agregar postrecitos en vasos o lo que requieran, eso se cobra aparte.

Por otro lado, A tu Boca Pastelería es un emprendimiento que arrancó Susana Yúdica. Luego, se sumaron; Ana Laura y Nicolás. Cuentan con un local y hace 6 años que cuentan con el espacio físico, pero hace 10 años que trabajan desde el domicilio. Susana es bioquímica y hace 33 años complementó su profesión con su amor por la pastelería.

Respecto al escenario para este 2024, Ana Laura Martínez Yúdica subrayó que “tenemos bastantes consultas. Enero fue bastante tranquilo, pero febrero se viene a full en todo lo que son mesas dulces y eventos infantiles”.

En cuanto a las propuestas que ofrecen, explicó que generalmente apuestan por opciones personalizadas. Cuentan con innumerables opciones para todos los gustos. La mujer destacó que buscan que cada evento sea único.

La sanjuanina explicó que registraron importantes aumentos en los insumos. “Tratamos de no trasladarlo tanto al costo del servicio. Tratamos de ver en detalle cada propuesta, para que todos puedan contar con su mesa y lo analizamos”, subrayó. La emprendedora expresó que registraron aumentos en harina, azúcar, pero se logró estabilizar. Sin embargo, todo lo referido a cremas, dulce de leche registraron aumentos de consideración. El incremento, en un mes, fue del 50% al 60%, el incremento.

La emprendedora remarcó que no pueden congelar el precio ya que son productos que tienen poco tiempo de vencimiento. Respecto a los precios, destacó que son todos personalizados y todos cuentan con la torta o postres en vasito. Actualmente, está variando entre $900 a $1300 por persona.

“Tenemos muy buenas expectativas más allá de la situación económica en la que estamos. La gente igual festeja”, resaltó.