Compactación de autos: ¿qué vehículos pueden recuperarse del depósito de 9 de Julio?

jueves, 25 de enero de 2024 13:20

Tras la visita de la ministra de Gobierno, Laura Palma al Depósito Judicial de 9 de Julio, se conoció que se procederá a la compactación de un número importante de vehículos, ya que el predio está al 80% de su capacidad. En ello, se generaron una serie de inquietudes que tienen que ver con la posibilidad de recuperar vehículos.

En ello, se aclaró desde el Ministerio que "si aún no fueron decomisados, pueden abonar la multa, la guarda y el Impuesto a la Radicación del Automotor para poder retirarlos". Para conocer más detalles, se puede consultar la Ley Provincial 1810-A .

Por otra parte, en San Juan se encuentra vigente la Ley 1810-A de Procedimiento para la Disposición Final de Cosas Muebles Peligrosas, la cual creó el Registro Único de Vehículos Provenientes de Secuestros realizados por Autoridad Pública. Esta ley es la que rige cada una de las decisiones a tomar.

Además, el Ministerio respondió algunas de las consultas más frecuentes del proceso:

¿Por qué no se realizan donaciones de vehículos en condiciones de ser utilizados?

La ley no prevé la donación de vehículos, pero desde el Ministerio de Gobierno se está trabajando para que esta sea una alternativa.



¿Por qué no se rematan o se venden las partes de los vehículos en desuso?

La ley no prevé la posibilidad de rematar los vehículos ni la venta de sus repuestos o partes.



¿Cuánto tiempo pasa hasta que los vehículos están en condiciones por ley de ser compactados?

Los vehículos con más de seis meses en dependencias o depósitos del Poder Ejecutivo, son decomisados (se pierde su propiedad) y previa notificación, se ordena la compactación.