Proteccionistas sanjuaninos denuncian alrededor de 20 casos de maltrato animal por mes

miércoles, 24 de enero de 2024 21:55

Hace unos días un caso movilizó a miles de usuarios en las redes sociales. Un hombre, que manejaba un colectivo, atropelló y mató a un perro callejero. El animal iba caminando por la calle y pese a que el chofer tenía tiempo para frenar y evitar la muerte, no lo hizo. Las imágenes quedaron registradas en una cámara de seguridad y compartidas por el presidente de la Nación, Javier Milei en su cuenta de X (ex Twitter) y precisamente el proyecto de reformas de la legislación proteccionista se llama "Conan", como uno de los perros del mandatario. De esta manera, las alarmas en el país se encendieron por cómo se dan los casos de maltrato de animales y San Juan no es la excepción.

En la provincia se calcula que hay alrededor de 20 casos por mes en los que los animales son víctimas de violencia que, incluso, los llevan a la muerte. En San Juan los casos de maltrato animal abundan y es una lucha que nunca termina. Emilia Merino apoderada del refugio Sala de Emergencia y el abogado Adolfo Lopez Marí de la Federación Argentina de Abogados Ambientalistas comentaron que el problema parece de nunca acabar.

“Las leyes a nivel provincial y nacional deberían cuidar en algún punto a los animales, sin embargo, por un lado están los fallos dentro de las mismas y por el otro lado encontramos la falta de interés en la justicia para con ellos. En nuestra organización denunciamos al menos 20 veces por mes casos de extrema violencia y absolutamente todos quedan archivados”, comenzó contando Emilia Merino a Diario La Provincia SJ.

En San Juan rige la Ley 205 L que busca fomentar e impulsar la tenencia y adopción responsable de los animales de compañía y también la 2190 que es conocida como Ley Lara, de Tenencia Responsable de Perros Potencialmente Peligrosos. Esta Ley tiene como objetivo regular el control, registro y protección de perros potencialmente peligrosos, para garantizar la preservación de la vida y la integridad física de personas y animales. A nivel Nacional la Ley 14.346 establece las penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

En este sentido, el abogado, Lopez Martí explicó cuál es el mayor fallo según su mirada: “ el tema está en cómo son considerados para el Estado los delitos contra los animales. En la Ley 14.346 la mayor pena es un año y medio de condena. En los casos que defendí, muy severos de homicidio animal, las condenas quedan en suspenso hasta que el acusado cometa otro nuevo delito. Esa persona sigue maltratando como si nada”.

Los casos más comunes que registran desde la organización son: muertes de perros producto de atropello de parte de los conductores, abandono animal por falta de alimentación o de agua, muerte por golpes y también el ocasionado fallecimiento entre peleas de los mismos perros. Además de la violencia que hay detrás de los animales que permanecen en la calle.

“Es muy común ver en la provincia que hay sobrepoblación de animales, son varios los puntos claves. En primer lugar, la castración y la participación del Estado. En segundo lugar la educación de los sanjuaninos y la responsabilidad en cuanto a la crianza de los animales y en tercer lugar, que cuando sucedan momentos como estos, la justicia realmente actúe”, comentó Emilia.

“En San Juan hay una falta de interés con respecto a este tema y por eso también no son comparativas las denuncias con la cantidad de casos que salen a la luz. Las proteccionistas a veces deciden no denunciar y solucionar algunas cosas ellas ya que en su mayoría los casos son archivados. Por otro lado, la gente normaliza las situaciones y por eso después tenemos que atravesar estos momentos”, expresó el abogado.

Uno de los objetivos del profesional este año es comenzar a denunciar las injusticias por parte de los jueces que no cumplen su rol dentro del Poder Judicial, "en la mayoría de las ocasiones cuando estamos en un juicio por maltrato animal, los jueces para sacarse de encima el caso, lo archivan y listo. Este año, voy a comenzar a tomar un accionar por estas situaciones”.

El único caso por homicidio animal que sentó precedentes en San Juan

El 4 de noviembre de 2021 en el Barrio Las Alondras, Chimbas, un hombre mató de un tiro al perro de su vecina. La mujer pudo oír y además ver cómo el hombre entró a su casa con el arma de fuego a segundos de haber matado a su perro.

Hace tres años se realizó la audiencia de finalización de la causa y el hombre fue juzgado tanto por la portación de arma como por el maltrato animal. Recibió una condena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no fue a la cárcel. Fue el único caso que se condenó en la historia de la provincia.

Ley Sintientes:

Es el proyecto de ley que las proteccionistas sanjuaninas avalan como la más acertada para reemplazar las leyes actuales. Este proyecto de ley reconoce a los animales como seres sintientes, titulares de derechos. Entendiéndose como animal a aquel ser vivo que posee movimiento, cumple el ciclo vital de nacer, crecer, reproducirse y morir, experimentan sentimientos como temor, dolor y se alimentan de sustancias orgánicas, presentes en el mundo exterior, que les proporcionan energía

Uno de los objetivos es la modificación del Artículo 1° de la ley 14.346 por el siguiente texto: “ARTICULO 1º - Será reprimido con prisión de tres meses a tres años, el que infligiere malos tratos, y de tres a seis años el que hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Así cambiaría la condena de la actual ley.