La mamá de Lucía Rubiño rompió el silencio: "quiero dejar de preguntarme por qué"

lunes, 22 de enero de 2024 21:05

La muerte de Lucía Rubiño Montilla (16) conmovió a la sociedad sanjuanina en el pasado día de la Madre, 15 de octubre. La adolescente estaba en la vereda del frente de una casa en el barrio Profesional, en Rivadavia, y fue embestida por un auto manejado por un menor de edad. Se investigan las causas de la brusca y veloz maniobra que dejó agonizando a la chica y no se descarta una picada. Su mamá, Belén Montilla rompió el silencio este lunes con un triste mensaje que pidió ayudar a difundir.

"Perdón, no cambié las cortinas amarillas que no te gustaban. Es que ni siquiera pude ordenar tu habitación. Si entro mucho, se escapa tu perfume. Me siento como Odin, olfateando cada rincón para ver si te encuentro, porque él también te busca. La dejaste desordenada, y en ese caos, entre las sábanas encontré el regalo del Día de la Madre", comenzó el posteo que se compartió en Instagram en los perfiles en los que se pide justicia.

"Tampoco pude retomar mi trabajo, sabés que amaba lo que hacía. Me pregunto si podré volver a crear sin tenerte, era mi musa. Es que no es justo que no esté acá. Paso el día y la noche repitiendo mantras para calmar mi mente, pero aún no sucede. Apagaron mi voz, mis reacciones y mi risa. Me muevo por inercia", agregó y la conocida profesional de la danza señaló el apoyo de su familia y amigos de Lucía.

Ellos, "no paran de pedir Justicia. La Justicia que yo no podía pedir hasta hoy porque no podía entenderlo. Ahora la pido y pido que me ayuden a hacerlo porque ¿quién pensaría que les pasaría a ustedes? Yo nunca lo imaginé, no a mí. Cuando pasaba lo miraba desde lejos y hoy con tu papá y tu hermano estamos aquí. Les aseguro que es imposible entender. Es que aprendí a entender la pérdida cuando la vida te arrebata un hijo, pero me niego a comprenderla cuando podría haberse evitado. Quiero dejar de preguntarme ¿por qué? y empezar a preguntarme ¿para qué? Quizás una de las respuestas sea: para que al menos suceda menos porque evitarlo por completo sería una utopía".

Cerró el posteo haciendo referencia que no lo hacía en una fecha de aniversario ni es el cumpleaños de Lucía: "Hoy es un terrible día más sin vos", sentenció.