El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan adhiere al paro del 24 de enero

lunes, 22 de enero de 2024 13:53

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan confirmó que acompañará la medida de fuerza convocada por CGT para este 24 de enero.

En este escenario, la secretaria General del SEC, Mirna Moral, afirmó que "adherimos al paro". Y agregó que tanto Faecys, el bloque del Interior y la CGT adhieren, y como son parte, se suman a esta medida.

"El reclamo es el mismo, no podemos dejar que vayan en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores", expresó Moral. Luego, sumó que "no podemos exigir, como Sindicato, que los trabajadores no vayan a trabajar, sabemos que inmediatamente habrá consecuencia para ellos".

Luego, resaltó que el paro será a partir de las 19hs., y la movilización comenzará a partir de las 12 el próximo y sobre las 13hs se leerá un documento que están preparando en CGT.

"Nosotros llevamos la bandera, pero el beneficio es proteger a cada uno de los trabajadores. La ley vigente establece que no se puede descontar el día, porque el DNU no está vigente aún", subrayó.

Por último, sostuvo que "nosotros fuimos elegidos para proteger derechos. Este DNU avasalla el 90% de los mismos. Salimos a la calle en representación de aquellos que por miedo u otro motivo no puedan hacerlo".