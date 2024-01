Buena noticia: encontraron al abuelo sanjuanino con Alzheimer que había desaparecido

martes, 2 de enero de 2024 12:17

Llegó el alivio a la familia de Hugo Emanuel González (83), el abuelo sanjuanino con Alzheimer que había desaparecido este lunes 1º de enero. Es que lo hallaron en la mañana de hoy, noticia que fue confirmada por su nieta Guadalupe Vera a Diario La Provincia SJ.

Pedro, como le dicen, estaba en su casa y tuvo una crisis nerviosa, causada por su enfermedad. Su reacción fue intentar salir de su casa; algo que ya hizo antes pero habían logrado encontrarlo rápidamente. No obstante, este 1º de enero, aprovechó un instante de distracción de su esposa y se fue sobre las 18:30 hs. de su casa en el barrio 4 de Junio, detrás del Coloso de Rawson.

La esposa de Pedro pidió inmediata ayuda a una hija, que vive en el fondo de su vivienda, y salieron a rastrearlo. También activaron una red familiar en la que hijos y nietos se unieron a la búsqueda. Sin embargo, no pudieron hallarlo. "Lo que nos dificultó la búsqueda es que ayer, por ser feriado, no había gente en la calle. Nadie lo vio pasar y no tenemos información de él. Se lo ha buscado toda la noche; nadie paró de buscarlo", destacó Guadalupe.

Afortunadamente, ya se encuentra con su familia.