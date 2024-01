"El objetivo fue siempre protegernos": el recuerdo de la familia sanjuanina que se hizo viral en el terremoto de 2021

jueves, 18 de enero de 2024 07:00

El 18 de enero del 2021 quedó marcado en la memoria de muchos sanjuaninos. Un terremoto sacudió a San Juan cuando el reloj marcó las 23:46. Tuvo una magnitud de 6.4 en la escala de Ritcher ?y una intensidad de VII en la escala sismológica de Mercalli. Aquel día, la familia Catalá vivió uno de los momentos más fuertes de su vida, en el que el temor estuvo presente como pasó con miles de familias en la provincia.

Sergio Catalá y Andrea Rodríguez son padres de dos niños de 11 y 16 años. Un video de la cámara de seguridad de la casa de ellos registró ese momento en el que, en medio del movimiento, quisieron salir de la vivienda pero terminaron refugiados bajo el marco de la puerta. Aquel material fílmico luego llegó a la televisión nacional y rápidamente se hizo viral en todo el país.

“Puse la cámara por seguridad pero nos sirvió más que para eso. Fue mucha casualidad, porque tenía una configuración que grababa cada 5 minutos, se paraba y volvía a grabar. Justo grabó esos 5 minutos del sismo”, comenzó contando Sergio a Diario La Provincia SJ.

En el video tan reproducido por todo el país, puede observarse cómo la familia comenzó a sentir los movimientos y en ese momento se levantaron todos y corrieron a ponerse debajo del marco de la puerta principal de su departamento. “Como mamá nunca me había tocado una situación con mis hijos así y lo primero que hice fue gritarles que nos protegiéramos todos debajo del marco como nos enseñaron en la escuela. Después me veo abrazándolos a todos y queriendo protegerlos porque es el instinto de madre. No estaba pensando en nada más que en el bienestar de ellos”, dijo Andrea recordando el momento.

A las pocas horas de lo ocurrido, el país entero se preguntaba cómo era la situación en San Juan. Sergio tomó cartas en el asunto: “ví que en TN buscaban noticias de la provincia y entonces entré a TN y La Gente, me inscribí y subí el video de mi casa. Al otro día hicimos una entrevista por zoom y ahí empezó toda la locura. Me llamaron de muchos canales nacionales y ni hablar de los locales. Todos querían saber cómo había sido”.

Algo que a toda la familia les quedó en la memoria, es como Canal 13 comenzó por una semana la apertura con el video la familia. “Nosotros no lo podíamos creer. Salimos a todos lados”, dijo Andrea.

Mientras que otro de los hechos más cómicos que vivieron a raíz de la viralización de las redes sociales fue el protagonismo de Chimuelo, su perro. “En las redes veíamos los comentarios de la gente que nos ponía 'todos se resguardaron y nadie pensó en el perrito'. La verdad es que en ese momento no pensás mucho, solamente actuaste según lo que te acordás que te enseñaron. Chimuelo es nuestro regalón de toda la vida, lo cuidamos como un hijo más y hasta el día de hoy se encuentra con nosotros. Los animales son muy sabios, en el video se puede ver como él solito se pone entre las piernas de mi marido”, explicó Andrea.

Así es cómo la ocurrencia Sergio, no solo los hizo virales sino que también, los condicionó para el restos de sus días. “Ahora tenemos absolutamente todas las precauciones habidas y por haber con respecto a los sismos. Cada vez que sentimos un pequeño movimiento tenemos en cuenta todo lo que no tenemos que hacer y lo que sí. Además nuestros hijos no se olvidan de nada y como están más grandes, son ellos los que están pendientes con todo. No dejar nada en el camino, tener un botiquín a mano por cualquier cosa y todo lo demás. Personalmente nos cambió mucho y nos dio mucho gusto ser quienes visibilizan el momento que todos atravesamos”, finalizó Andrea.