Monseñor Gustavo Larrazábal renunció a ser obispo de Mar del Plata y regresará a San Juan

Tras despedirse de la comunidad sanjuanina a fines del 2023, Monseñor Gustavo Larrazábal dejó su cargo como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo para tomar la función de Obispo de Mar del Plata. La decisión había sido respaldada por el Papa Francisco. Sin embargo, este miércoles se conoció que el mismo Sumo Pontífice aceptó la renuncia al cargo, que no llegó a asumir, y Larrazábal volverá a la provincia.

En un mensaje transmitido a través de Prensa del Arzobispado, se dirigió a los feligreses. "A toda la Iglesia que peregrina en San Juan: Les comparto que luego de un proceso de discernimiento y oración realizado muy a conciencia, he llegado a la conclusión de que no es oportuno asumir el gobierno pastoral de la diócesis de Mar del Plata y le he presentado mi renuncia al Papa Francisco, quien con mucha comprensión la aceptó. Por esta razón, continuaré mi servicio como obispo auxiliar de nuestra Arquidiócesis. Unidos en oración por toda la Iglesia", señaló el mensaje.

Larrazábal tenía previsto asumir como obispo el 20 de enero, tras haber sido designado el 13 de diciembre luego de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de su antecesor José María Baliña.

En tanto, el portal de información católica AICA destacó que el Papa Francisco nombró administrador apostólico de la diócesis de Mar del Plata a monseñor Ernesto Giobando SJ, obispo titular de Appiaria y auxiliar de Buenos Aires. La diocesis de Mar del Plata le dio la bienvenida a monseñor Giovando para "caminar juntos los desafios apostólicos de la de toda la comunidad".

Quién es Monseñor Gustavo Larrazábal

Su biografía en la web del Arzobispado de San Juan de Cuyo señala que nació el 31 de enero de 1962 en San José, departamento de Guaymallén, Mendoza.

Tras sus estudios primarios y secundarios ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como misioneros claretianos, por su fundador San Antonio María Claret.

El 14 de enero de 1990 emitió su primera profesión religiosa y el 25 de marzo 1995, los votos perpetuos con la profesión solemne.

Fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1996.

En la Congregación de los Misioneros Claretianos (Provincia de San José del Sur) desempeñó diferentes responsabilidades. Fue Vicario Provincial, Prefecto Provincial de la Economía y director de la Editorial Claretiana, con sede en Buenos Aires.

Además, prestó servicios pastorales en la parroquia San Jorge, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, diócesis de Quilmes.

Fue rector del santuario Nuestra Señora de Lourdes, en la localidad de El Challao en la arquidiócesis de Mendoza desde noviembre del año 2014 hasta marzo del 2022

En esta circunscripción eclesiástica fue decano y vicedecano. En 2021, además, fue nombrado Delegado para la Vida Consagrada en el Consejo Presbiteral de la arquidiócesis de Mendoza.

El Papa Francisco lo nombró Obispo titular de Buslacena y auxiliar de la arquidiócesis de San Juan de Cuyo. La información del nombramiento fue dada a conocer por el Nuncio Apostólico en Argentina, Mons. Miroslaw Adamczyk, el 26 de marzo de 2022.

Por otra parte, monseñor Gustavo Manuel Larrazábal CMF, quien había sido nombrado obispo de Mar del Plata, el 13 de diciembre de 2023 y todavía no había tomado posesión de la sede marplatense.