Terremoto de 1944: los avances en sismología y el rol clave de la geofísica y la geología en San Juan

lunes, 15 de enero de 2024 20:02

San Juan recuerda este lunes el 80 aniversario del terremoto de 1944 que marcó un antes y un después en la historia de la provincia y fue un hito de reconstrucción en el país. Con él, se abrió un camino para trabajar en construcciones sismorresistentes y en el desarrollo de la sismología en San Juan, así como de carreras universitarias que son esenciales para conocer lo que pasa en nuestra tierra: Geología y Geofísica.

Diario La Provincia SJ dialogó con el Dr. Gustavo Ortiz, subdirector de Departamento de Geofísica, Astronomía y Física de Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, acerca de la articulación entre ambos campos, desde la ciencia. Se avanzó mucho y queda un amplio camino por recorrer desde y para los sanjuaninos, que vivimos en una zona altamente sísmica.

"Cada evento sísmico que ocurre en San Juan, nos trae recuerdos del desastre natural más devastador de Argentina que fue el terremoto de 1944 y reandamos la memoria y lo que hemos avanzado. Esto no sólo como sociedad sino también desde lo científico. En 1944 no había estaciones sismológicas propias en San Juan y en Argentina, había una en La Plata. Eso cambió drásticamente ya que tenemos estaciones sismológicas, tenemos el INPRES, y en 80 años podemos decir, cuánto avanzamos. Las estaciones sismológicas están monitoreando no sólo la zona de La Laja (donde está la falla geológica vinculada a ese terremoto) sino todo San Juan y la región", detalló el especialista.

Con la Catedral de fondo, ícono de la reconstrucción de San Juan, el Dr. Gustavo Ortiz destacó el rol clave de las investigaciones sismológicas.

Remarcó que "uno de los fuertes es el apoyo desde las ciencias de la tierra, como la Geología y la Geofísica, que pueden identificar estas estructuras geológicas, capaces de generar terremotos. Las ubica y precisan dónde o en qué sector se encuentran. Eso ayuda, también, a realizar una planificación del tejido urbano".

En ello, vale destacar que ambas carreras que se dictan en la UNSJ atraen a alumnos de todo el país e incluso, el exterior. Eligen nuestra provincia por la excelencia de la formación, la gratuidad de la carrera y la intensa y completa posibilidad de realizar prácticas en campo. "Siempre, desde estas carreras, decimos que nos faltan cada vez más científicos/as que se quieran dedicar a ello porque el trabajo que se debe encarar es enorme. Se debe continuar haciendo campaña no sólo por la construcción sismorresistente sino también para mantener la memoria y los estudios de dónde se registran estos eventos. Por ejemplo, mientras más estaciones tengamos, vamos a poder definir mejor la información", afirmó sobre estos fenómenos naturales que no pueden predecirse ni anticiparse.

San Juan, profundo y superficial

Ortiz explicó que nuestra provincia tiene niveles de sismicidad que no sólo ocurren en la superficie, sino en ubicaciones más profundas. "El 80% de la sismicidad que percibimos en San Juan viene de más de 100 km. de profundidad y el 20% restante, está en los niveles más cercanos a la superficie. De ellos, tenemos que preocuparnos y ocuparnos", marcó.

Prueba del avance en la tecnología en sismógrafos, vale recordar el proyecto internacional TANGO que prestó microdispositivos con sensores sísmicos que se colocaron en diferentes casas y zonas urbanas del Gran San Juan para medir la actividad. “Es una información que se descargó y la estamos trabajando. Con ella, se encontrarán niveles de sismicidad asociados no sólo a la falla de La Laja sino a otras estructuras que conocemos muy poco y pueden estar en zonas más cercanas a la ciudad”, resaltó el doctor e investigador de CONICET.

Expresó que el trabajo que encaran es lento pero enriquecedor, con un volumen de datos muy importante, y en el que están involucrados estudiantes doctorales y de grado de Geología e incluso, investigadores de CONICET.

Los datos y las conclusiones de ese o otras investigaciones pueden colaborar con el ámbito de la construcción. "A posteriori del terremoto de 1944 se pone el foco en la construcción sismorresistente y la primera prueba de esos avances se tuvo con el terremoto de 1977, con epicentro en Caucete. La seguridad en las construcciones tuvo su correlato directo con la baja drástica en la cantidad de víctimas fatales. En 1944 murieron alrededor de 10.000 personas y en 1977, hubo 50. Mientras que en 2021, no hubo decesos. Esto se debe, en gran parte, a la construcción sismorresistente que se consolidó. También hubo progresos en la planificación urbana. Ayuda mucho en eso que en 20 años hubo mucha erradicación de villas hacia viviendas sismorresistentes en barrios. Por supuesto, todavía quedan lugares en los que se construye con adobe y no se sigue la ley de construcción", puntualizó.

En el último terremoto de 2021, la existencia de construcciones de adobe y/o con materiales mixtos pero sin estructuras firmes quedó en evidencia. "Se pudo ver en la zona de Carpintería, en Pocito, que fue de las más afectadas en sus construcciones. Son las que primero colapsan mientras que las sismorresistentes pueden tener daños en revoques pero no se derrumban. No se vuelven inhabitables", dijo.

El dato

El terremoto de 1944 ocurrió el 15 de enero a las 20:49 hs. En pocos segundos, las construcciones de la ciudad colapsaron y salieron de servicio los sistemas de energía eléctrica, agua potable y telefonía.

El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Richter y una intensidad de IX en la escala de Mercalli. El epicentro se situó a 20 kilómetros al norte de la Capital, en la zona de La Laja, departamento Albardón.