Terremoto de 1944: el relatos de tres sanjuaninos que sobrevivieron a lo peor

El terremoto de San Juan de 1944 fue una tragedia que dejó a la ciudad en ruinas y miles de muertos. A pesar del paso del tiempo, aquel hecho resonó en la memoria de quienes lo vivieron. Hilda Quintana, Adela Dávila y Margarita Olivera compartieron, en los últimos años, sus desgarradores testimonios sobre aquel fatídico día que dejó a la ciudad en ruinas y miles de vidas perdidas. Algunas de ellas ya fallecieron pero el recuerdo sigue vigente.

Hilda Quintana tenía 14 años cuando ocurrió el terremoto. Ella vivía en las inmediaciones de la Esquina Colorada, y aquel día estaba caminando a casa cuando sintió el movimiento.

"Yo venía caminando de la casa de una prima, con cosas que traía para la fiesta, por calle Sarmiento. Ahí empezó el movimiento, sentía que la calle saltaba debajo de mí. Empecé a correr y cuando entré a casa, llamando a gritos a mi mamá, me caí. Sentí miedo y me empecé a sentir mal. En ese momento la medianera se cayó arriba mío y unos adobes me aplastaron. Quedé debajo de ellos, pero gracias a Dios no me lastimaron, no era mi destino morir ese día", contó en una nota que brindó en el 2018 a Diario La Provincia SJ.

Además explicó que en el jardín de su casa existía un patio techado con palos y plantas de enredaderas, el cual se vino abajo durante el sismo. Su tía que en ese momento estaba ahí, quedó debajo del los palos, los cuales le fracturaron una pierna. “Mi madre atendía a su hermana que estaba herida, pero no sabía que yo estaba adelante debajo de los adobes. Hasta que en un momento me vieron y vinieron a ayudarme”, recordó destacando que gracias a Dios no pasó a mayores.

Adela Dávila tenía 16 años cuando el terremoto la sorprendió en su casa de Marquesado. Eran ocho hermanos y su hermana mayor, que trabajaba en la ciudad, quedó atrapada entre los escombros y sufrió una herida en el estómago.

"Mi hermana mayor trabajaba en la ciudad. Cuando fue el terremoto no supimos nada de ella, recién al otro día mi papá se fue en bicicleta al centro, se demoró mucho, y supo qué pasaba. Cuando se produjo el terremoto, ella quedó atrapada entre los escombros. Al rescatarla sufrió una herida en el estómago y después la operaron", recordó en el 2019 a Diario La Provincia SJ.

Adela se acordó con precisión lo que fueron las horas después del terremoto. Aquel día se quedaron con su mamá protegidas y atentos a todo lo que ocurría a su alrededor. "Teníamos mucho miedo porque temblaba todo el tiempo y todos los días llovía. No teníamos donde estar, el techo roto, nos quedábamos todos juntos en un rincón donde no lloviera", relató.

Margarita Olivera tenía 13 años cuando el terremoto la encontró en la Sociedad Argentina de Trabajadores del Correo. Su padre, que trabajaba allí, quedó atrapado en los escombros.

"Yo no estaba en casa ese día. Era sábado y teníamos reuniones porque iban a inaugurar una escuela de labores... ese día no nos dimos cuenta, solo vimos tierra de todas las casas que se habían caído en la calle Jujuy. Al lado había una bodega donde se cayó un tapial. Creímos que era viento, nunca pensamos que era un terremoto. No sabíamos que se había caído medio San Juan", recordó en una nota que brindó en el 2021 a Diario La Provincia SJ.

Aquel día se le cayó la cornisa en la pierna a su hermano menor y pudo salir adelante gracias al mayor que lo ayudó. “Fue un machucón nomas”, aclaró destacando que aquel día su tía “había ido a visitarlos, cuando salieron de la casa llegando a la esquina Mendoza sucedió el terremoto. Un bar que había en la esquina se cayó lleno de gente".

Estos son solo algunos de los testimonios de los miles de sanjuaninos que sobrevivieron al terremoto de 1944. Sus historias son un recordatorio de la tragedia que vivió la ciudad y de la resiliencia de su gente.