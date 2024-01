Encefalomielitis Equina: tras el brote en Mendoza ¿cuál es la situación en San Juan?

sábado, 13 de enero de 2024 08:13

Lentamente, el avance en el país de la Encefalomielitis Equina preocupa tanto al sector de la Producción como de Salud Pública. En Argentina, se han registrado brotes en 14 provincias, entre éstas La Rioja y Mendoza. En esa última provincia, dos nenas, de 2 y 7 años, más un adulto de 56 años quedaron internados por síntomas coincidentes con la enfermedad. A partir de esto, ¿cuál es la situación en San Juan?

Desde Salud Pública, la Dra. Cecilia Clavijo, jefa de Medicina Sanitaria aseguró que hasta el momento no se han registrado casos de la enfermedad en la provincia pero siguen muy atentos el avance de la situación en la región. "Se está al tanto de la situación epidemiológica del país en realidad, pero nosotros todavía no hemos tenido ningún evento notificado de la encefalitis equina. Al no tener nosotros denuncia, todavía no tenemos registro de ningún caso en la San Juan por el momento", explicó.

Los virus de la Encefalomielitis Equina circulan en la naturaleza en ciclos de transmisión entre pájaros, pequeños roedores y mosquitos de un modo difícil de detectar, pero en ocasiones, dadas ciertas circunstancias, afectan a caballos generando brotes de enfermedad en esta especie y, eventualmente, en los seres humanos.

Clavijo subrayó que "son eventos de denuncia de notificación obligatoria para nosotros. Porque tenemos que tener acciones en Salud conjuntamente con Senasa".

Por otro lado, desde la Dirección de Agropecuaria, dependiente del Ministerio de Producción ya trabajan en un registro de equinos en San Juan para tener un número lo más cercano posible a la población real de estos animales en la provincia. Con esa información se pretende pedir dosis de vacunas al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para comenzar con una inmunización de los caballos.

Según el Senasa, en San Juan aún no recibieron notificaciones de veterinarios ni de ninguna área que de cuenta que la enfermedad ya afecta a los equinos de la provincia.

A nivel país, los brotes afectaron a equinos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, La Rioja y Mendoza.