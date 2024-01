Comprar productos sueltos, una alternativa que va creciendo en San Juan

sábado, 13 de enero de 2024 08:50

Poco a poco, la situación económica va empujando a la sociedad a cambios de hábito de consumo. Hasta la década del 90, una alternativa que dominaba el mercado era la venta de productos sueltos, sin envasar, desde alimentos hasta de limpieza. Las décadas posteriores cambiaron ese escenario pero en los últimos meses, la elección de muchos sanjuaninos parece pasar nuevamente por la adquisición de elementos que puedan ser comprado según el bolsillo.

Noemí Armani es vendedora de un local de elementos de limpieza sueltos de Capital. Ella hace 17 años que tiene este rubro y ha pasado ya varias crisis económicas. En su local, que está muy cerca del Centro Cívico, vende desde cloro suelto hasta detergente y jabón líquido para lavar ropa. Los precios son hasta 50% más económicos que los envasados que pueden adquirirse en supermercados.

"La gente se está inclinando mucho por las cosas sueltas porque es mucho más económico obviamente", comenzó contando Noemí a Diario La Provincia SJ, quien destacó que al estar en un lugar tan céntrico, los comerciantes de los alrededores son los que le compran en cantidad.

"Con el tema precios, la gente ya no se sorprende, ya está acostumbrada que el aumento sea casi de todos los días. La gente me comprende a mí que yo tengo que aumentarlo porque a mí me lo aumentan pero acá los clientes encuentran una solución por el precio que es más económico", agregó.

Por su parte, Mariela Paez tiene su local en Rivadavia, cerca del shopping de avenida Ignacio de la Roza. En este lugar está hace pocos meses y se sorprende por el importante interés de los sanjuaninos por adquirir todo suelto. "En este momento se está notando mucho la diferencia. Cuando empezó a surgir esto del suelto sí, la gente se abocó. Hoy por hoy hay muchísimo más interés", explicó subrayando que "es impresionante cómo se nota la gran diferencia de precios".

Al igual que en el otro local, acá el comprador exhibe sus productos en grandes tanques, de donde luego va fraccionando de acuerdo al pedido puntual del comprador. Muchas veces, la persona pide por litro y en otras en función de la cantidad de dinero que tiene y le alcanza.

"Con la mayoría de los clientes que hablo sabe que hay mucha diferencia en precio con el envasado. Incluso yo lo he ido a corroborar. En diciembre cuando empezaron a mandar listas de precios, fue una locura y ahí comparé", relató.

La diferencia que advirtió es abismal. El jabón para la ropa está el saché de tres litros de una marca reconocida a 5.900 pesos mientras que suelto, la misma cantidad, está a 2.500 pesos. Con respecto al cloro común para casa está en 1.500 pesos el litro en supermercados mientras que el suelto está en 300 pesos.

"Es muchísima la diferencia, termina costando menos de la mitad. Lo que sí, a la gente le ha llamado la atención de que nosotros veníamos aumentando de a poquito y la última suba fue bastante. Se notó mucho la diferencia pero bueno, la gente sí lo entendió. Y no se ha vuelto a tocar", aclaró.