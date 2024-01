Aumentaron los casos de COVID en el país con una nueva variante: ¿qué pasa en San Juan?

viernes, 12 de enero de 2024 09:46

Los casos reportados de Covid aumentaron en las últimas semanas en Argentina. Así lo confirmó el ministerio de Salud de la Nación, desde donde consideraron que puede ser consecuencia del ingreso de la subvariante JN.1, que está causando una ola a nivel mundial, pero señalaron que "no hay que alarmarse". En este contexto, ¿qué pasa en San Juan?

La jefa de Medicina Sanitaria, Dra. Cecilia Clavijo, señaló que el escenario que se está dando a nivel nacional no es el que está en la provincia. En el 2023 se registraron 4.139 casos positivos de Coronavirus y de ahí en más no se ha registrado "ningún aumento de casos". En lo que va del 2024, sólo se tuvo un solo caso positivo.

"Nosotros no tenemos ningún registro de aumento. Contamos con las unidades de monitoreo ambulatorio, que son los que detectan y los controles de pacientes internados pero no hemos registrado más casos ni un aumento", aclaró la funcionaria en rueda de prensa subrayando que hay pacientes que se los manda a hisopar pero no les da positivo.

Clavijo señaló que "hoy en día se está comportando el Covid como un virus más respiratorio" pero por eso no hay que bajar la guardia y no dejar de vacunarse. "Los procedimientos siguen estando, vacunas hay en los centros de salud. Lo que sí hemos notado nosotros es que las personas se han vacunado con la primera dosis, la segunda dosis, y hemos notado como una disminución en las dosis de vacunas en cuanto a los refuerzos", lamentó.

"Hay determinados grupos de pacientes hasta los 50 años que tienen que tener una dosis de refuerzo. Si tienen comorbilidades, embarazadas, inmunocomprometidos, tienen que tener una dosis de refuerzo cada seis meses. En eso hemos notado una baja adherencia por ahí a la población en cuanto a los refuerzos cada seis meses. Si bien la cobertura fue muy buena en cuanto a la primera dosis y segunda dosis, en los refuerzos hemos notado que hay baja demanda", finalizó subrayando que "están las vacunas en el vacunatorio".