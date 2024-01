Taxis en San Juan: choferes esperan la entrega de al menos 300 licencias para dar mejor cobertura

miércoles, 10 de enero de 2024 11:16

A la espera de implementar una app gratuita para choferes, el Sindicato de Conductores de Taxis aguarda la habilitación y entrega de al menos 300 licencias nuevas para poder dar repuesta al número de sanjuaninos que demanda el servicio.

"Junto con los avances de la app, con la que se crean trabajos, y viendo que ya se cumplió una cierta cantidad de población, estaremos listos para entregar 300 licencias. La ministra de Gobierno, Laura Palma que nos dijo que iba a trabajar fuertemente en contra del mal uso de las licencias. Le tomo la palabra y nosotros trabajamos en base a eso. Lo que sí, hemos entregado licencias, concretamente 720", detalló Walter Ferreri, representante del Sindicato, en radio Sarmiento.

Marcó que el número de licencias crece según la población. "Hoy estamos ya para 250 o 300 licencias más en San Juan, según lo que ha crecido la población de acuerdo al último censo. O sea, con las nuevas licencias no vamos a satisfacer toda la demanda pero, por lo menos, vamos a ayudar a bajar".

Sobre los alquileres de licencias, destacó que están en contra de maniobras que perjudican el sistema. "Si alguien tiene una licencia y se compra un auto que queda en nombre del titular de la licencia, puede manejarlo él o disponer un chofer bajo el Formulario 931. Pero lo que hay que denunciar es el delito para que no alquilen y subalquilen la licencia. Que esa práctica y ese funcionamiento sea a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte con un contrato de vínculo. Porque el que adquiere la licencia se lleva toda la plata pero no arregla el vehículo, no pone las horas de trabajo, no pone nada", dijo, crítico.