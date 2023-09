Veterinarias en San Juan: preocupación por la falta de medicamentos y aumentos en precios

viernes, 8 de septiembre de 2023 08:04

La Argentina atraviesa un proceso inflacionario que afecta a todos los sectores y, como otros tantos servicios, las veterinarias están sufriendo el impacto. Esta situación se ve claramente reflejada en el precio de los medicamentos para animales que mes a mes aumentan sus precios y en grandes saltos.

Así lo explicó Roberto Baistrocchi, de Veterinaria Baistrocchi, quien señaló que "acá nadie escapa los problemas del país" y este sector puntualmente se vio golpeado por el fuerte aumento en el valor de los medicamentos e incluso la falta de los mismos para uso veterinario.

"No se consiguen insumos y hay una falta de alimentos y de medicamentos. Todo se va a las nubes. Es la realidad que todos estamos viviendo en este momento. Los medicamentos están aumentando una vez por semana en el orden del 10% pero los otros días aumentó 25%", comenzó explicando el profesional a Diario La Provincia SJ.

La suba de costos depende del medicamento. El 25% indicado se dio, en general, tras el fuerte salto del dólar ocurrido después de las elecciones de agosto pasado. Al igual que otros rubros se dio un importante aumento de los valores que se sumaron al que se había dado una semana anterior del orden del 10%. De acuerdo a lo calculado, en 6 meses ya subió más de 50%.

"Tratamos de adaptar otros medicamento a los medicamentos faltantes pero no es lo mismo. Hay distintas marcas que faltan con diferentes componentes que a veces no se consiguen. El stock total de medicamentos no está existiendo", señaló destacando que los que están faltando son provenientes de Uruguay o Paraguay.

"Pero algunos nacionales que no salen es porque la composición del producto lleva elementos que no son de origen del país. Al no conseguirlo, no se puede fabricar el producto", explicó Baistrocchi subrayando que todo esto ha ido impactando en los clientes.

Como en todo rubro, esta constante actualización de precios provoca malestar y rechazo en la gente. Es que con los altos precios, muchos prefieren no llevar a sus mascotas al veterinario y evitar el gasto de la consulta para de esa forma tener para comprar el medicamento. "Ahora atendemos por foto, dependiendo del caso traen verbal lo que pasa y hay que dar el tratamiento si se puede. Esquivan la consulta", explicó.