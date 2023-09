Empleados de comercio: el pago del bono se dará en algunos casos "más dilatado"

jueves, 7 de septiembre de 2023 10:27

"Los pagos serán más dilatados". Con esas palabras, Mirna Moral expresó el escenario que atraviesa el sector de los empleados de comercio frente al pago de la suma extra de 60 mil pesos establecida por el Gobierno Nacional. La secretaria general del SEC explicó que la situación de los comercios es complicada y por eso se irá efectivizando el monto de manera desigual entre uno y otro local.

"Vemos la predisposición", comenzó explicando en radio AM1020 y señaló que "lo bueno es que la mayoría lo va a cobrar porque qué empleado cobra más de 400 mil pesos. La mayoría proporcionalmente lo va a cobrar y hay buena predisposición, a lo mejor que en un tiempo más dilatado".

Luego reconoció que la situación de los empleadores no es fácil y por eso se debe evaluar cómo está cada uno para afrontar este desembolso. "No podemos presionar al empresario que vemos que está haciendo un gran sacrificio para pagar de esa manera", explicó subrayando que se buscará que "que no repercuta de manera negativa" precisamente en este sector.

"En estos tiempos hay que seguir cuidando la fuente de trabajo. es principal para nosotros y para el trabajador", finalizó.