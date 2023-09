Accodepas intervino en la demolición de la Estación La Rinconada, en Pocito

miércoles, 6 de septiembre de 2023 18:32

En la tarde de este miércoles, ACCODEPAS informó que intervino en la Estación La Rinconada, en calle Aberastain antes de llegar a calle 14, en Pocito, donde una topadora comenzó a demoler parte de la construcción histórica que se encuentra en el lugar.

Según informó el arquitecto Jorge Cocinero, presidente de la asociación, hubo intervención en el terreno que pertenece a Ferrocarriles Argentinos, gracias a un vecino que denunció la demolición. Según manifestó, en el lugar se tiraron abajo los baños de la antigua estación y parte de donde funcionaba la administración, lo que representa un 20% del total de la estructura.

"Nos enteramos que era la gente de club Atenas, que son linderos al lote donde está la estación de ferrocarril, y se habían tomado atribución de empezar a demoler. Al aparecer nosotros, hicimos la llamada de teléfono a la policía que se arrimó, estuvo en estuvo en el lugar, y el Intendente dio la orden de la paralización total de los trabajos. Se habían demolido lo que fueron en un momento los baños y la parte trasera de lo que era de la administración del edificio que tiene cerca de 130 años", detalló Cocinero a Diario La Provincia SJ.

Al respecto, puntualizó que si bien la estructura se encontraba con un alto índice de deterioro, sobre ella sería posible una futura restauración. "Lo más dañino es que esto en un terreno federal, pertenece a Ferrocarriles Argentinos y todavía no ha sido donado a la provincia ni tampoco al municipio. Se han metido en un terreno que no les pertenece", sostuvo.

Y agregó: "Ellos aducen que, como han sido prestados algunas partes de estos terrenos para hacer algunas canchas, la idea era ampliar esta zona, pero según el Presidente, dijo que jamás había autorizado que se tocada esta edificación. Esa fue la justificación que dieron".

"Le hemos dado intervención al intendente de Pocito para que él le de curso a las denuncias que haya que hacer y que correspondan, y que por supuesto nosotros vamos a ser parte de esa denuncia. Si es necesario y las cosas continuaran, que creo que no van a seguir porque estaba ahí el presidente y dijo que paralizaba todo y no iba a continuar; si no se da ese caso haríamos la intervención a la Justicia Federal", cerró Cocinero.