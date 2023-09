Vacaciones de verano: el escenario que afectó la venta de paquetes turísticos en San Juan

martes, 5 de septiembre de 2023 07:42

La incertidumbre económica y las elecciones presidenciales afectaron la actividad de las agencias de viaje, en relación a la oferta de paquetes para las vacaciones de verano. Los sanjuaninos que eligen destinos clásicos como la Costa argentina, Córdoba y la imponente Patagonia no tienen un panorama claro ni de precios ni de servicios.

"En el panorama electoral entramos en una meseta de demanda de paquetes turísticos y a esta altura, años atrás, ya estábamos negociando contratos para viajes para el verano. Ahora no podemos hacerlo porque no hay precios; nadie se anima a darlos", destacó a Diario La Provincia SJ, el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez Bacur.

Acerca de las razones, destacó que "no hay una estabilidad de los precios y por ende, no se pueden hacer previsiones ni proyecciones. Los proveedores no saben a qué valor estará el dólar al momento de que se concrete el viaje. A su vez, los sanjuaninos también han retraído las consultas, a la expectativa de lo que pueda pasar".

En ese contexto, destacó que las agencias se están preparando para lo que creen que sucederá. "Nos vamos a encontrar vendiendo paquetes y cerrando ventas muy cerca de diciembre. Será la única manera de tener precios realistas y una certeza. La gente va a esperar también y podrá hacer números sobre lo que puede llegar a demandar salir de vacaciones en familia", señaló.