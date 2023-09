Daniel Cerezo, el sanjuanino "gerente de la felicidad" que creó una empresa reconocida a nivel mundial

lunes, 4 de septiembre de 2023 09:40

Descalzo, con el termo en una mano y el mate en la otra, y un sweater que parecía empatizar con su pensamiento. Así Daniel Cerezo contó su historia. Algunos lo conocen por su empresa CreerHacer, otros lo llaman el "gerente de la felicidad" pero él se define como un apasionado de lo que hace, transformador social, mentor y emprendedor, a parte de docente.

Dueño de un carisma particular, Daniel es sanjuanino pero desde muy chico vive en Buenos Aires. La pobreza lo desafió gran parte de su vida pero no bajó los brazos y con ayuda de muchas personas a lo largo de los años, logró fortalecerse. Su empresa hoy se expandió en seis provincias de la Argentina y captó la atención de varios países.

Este fin de semana estuvo en San Juan y reveló a un grupo de jóvenes las dificultades que se le presentaron a los largos de los años. Pero lejos de atormentarlo y desanimarlo, lo empujaron para concretar sus sueños. "Soy hijo de Zulema y Orlando que son dos sanjuaninos que fueron a probar suerte a la gran ciudad, Buenos Aires. En San Juan vivíamos una situación económica muy desfavorable y en esa selva que es Buenos Aires encontré un lugar hermoso para poder vivir y soñar", comenzó contando a Diario La Provincia SJ.

Daniel participó en la Jornada JAE, Jóvenes Administradores de Empresas, que se desarrolló en el Centro de Convenciones. Ésta contó con el apoyo de Veladero y la presencia de chicos de escuelas secundarias de Iglesia y Jáchal, que al escucharlo se sintieron inspirados. Es que Daniel tiene una historia de vida que es inspiradora para muchos.

"A los 9 años me quedé sin mi papá, que era el sostén, y eso hizo que viviéramos en una condición de pobreza económica muy fuerte. Usurpamos un terreno, en una villa, como la gran cantidad de personas que van a buscar suerte a la ciudad. En ese contexto tan desfavorable y violento encontré esa gran riqueza que es mi pasión, que es el arte", expresó el hombre que hoy tiene 40 años.

Cuando tenía 9 años soñaba con ser tecladista de Gladys La Bomba Tucumana. En ese camino, la Fundación Crear Vale la Pena, se convirtió en un pilar. Es que ésta es una fundación que se dedicaba al arte y la transformación social para las personas que vivían en condición de pobreza. Allí conoció el valor de tener herramientas y oportunidades para crecer.

"Eso fue un antes y después en mi vida", aseguró para luego destacar: "Mi madre fue una enseñanza, una mujer que no terminó la primaria y toda la vida se dedicó al cuidado de sus hijos. Ella nos decía una frase que tenía: 'ser pobre pero ser digno'. Es por eso que nos mandaba a la escuela, prolijos, nos teníamos que bañar. Era algo que fui incorporando. Cuando me anoté para estudiar piano, recuerdo que íbamos caminando a mi casa y pensábamos que mi mamá nos iba a decir 'mirá Daniel no hay tiempo, hay que salir a vender, trabajar y buscar'. Pero ella me apoyó y me dijo 'la única forma de que estudies piano es que vos vayas bien en la escuela y que lo tomes con responsabilidad. Esa mujer que va a ir gratis a dar clases, va a ir por vos'. Eso me impactó. Ella me enseñó el compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo. Es lo que más me impulsó".

Esa "seño" que iba gratis a enseñarle piano era Liliana, quien hoy recuerda con mucha melancolía. "Ella fue la primera mujer que confió en mi, fuera del entorno más chico. Ella confiaba en mí, veía algo en mi que yo nunca había visto que es lograr ser profesor de piano como finalmente fui", explicó confesando que eso ahora lo lleva a devolver a la comunidad todo lo que hicieron por él.

Eso para Daniel es un "desafío": "Siempre me preguntan si la pobreza te condicionan, para mi la pobreza te desafía. Hoy lo vivo y lo sigo viviendo como esa actitud emprendedora. Para mi emprender no tiene que ver con producir sino con una actitud. La actitud de levantarme todos los días y seguir, mejorar mi calidad de vida. Después entendí que mi calidad de vida no mejoraba si no mejora la de mi vecino, la de mi mamá y de mi entorno. La felicidad no tiene que ver con uno ser feliz, sino con un todo. Acá no hay ellos y otros sino todos. Es por eso por lo que trabajo constantemente".

La empresa de Daniel Cerezo es CreerHacer, una firma social que desarrolla proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. Trabajan en penales, barrios, escuelas y empresas donde promueven que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Les venden un programa a una empresa para que se formen sus empleados y eso genera mejor rentabilidad, mejor clima, además de una baja en el ausentismo. "Todo ese dinero que recibo con la consultora aprovechamos para financiar el programa que hacemos en 27 barrios distintos. Es un ganar-ganar. Tiene un beneficio la empresa que mejora la compañía y también la comunidad", reconoció.

Hoy su empresa cuenta con 20 personas en el staff, otros 30 que son part time y 60 docentes. Trabajan en 6 provincias como Santa Cruz, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estereo, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

"Jamás me imaginé que iba a estar dando charlas en la UNESCO, todo el mundo, Estados Unidos, México, Italia, Alemania. Nunca me imaginé que podía trascender y lograr transmitir a otros que cualquiera puede realmente ser una persona como Lili que compartió su conocimiento con alguien para mejorar su calidad de vida", finalizó subrayando el rol de esa persona que fue crucial en su vida: "creyeron más en mi que yo en mi. Si Daniel Cerezo es alguien en la vida es porque todo el tiempo estuvo rodeado en gente que creyó en mi. Ésa es una gran riqueza. No soy nadie sino que soy lo que soy gracias a muchas personas".