Santiago Mijares, el sanjuanino por adopción que se convirtió en promesa de la música

domingo, 3 de septiembre de 2023 18:30

Tiene 10 años y si bien a su corta edad demostró poseer la habilidad natural para la música, sin dudas heredada de su madre trombonista y su padre trompetista, no se apura en la búsqueda de los logros, pero disfruta cuando llegan. Santiago Mijares, es un pequeño sanjuanino por adopción, de naturaleza curiosa y vivaz, que llegó desde Caracas, Venezuela, hace cinco años junto a su familia, y es una promesa del arte.

El pequeño músico, que ya se adaptó muy bien a las costumbres argentinas y que lo demuestra yendo a la mayoría de los lugares con su propio equipo de mate, incluso a San Martín donde practica como arquero, vive sus actividades atravesado por lo lúdico. Sin embargo, también conoce de esfuerzos y gracias a ellos fue convocado para integrar la Orquesta Infantil Argentina.

"La situación se puso complicada en Venezuela y tomamos la decisión de venirnos por Santiago, ya que no podíamos sacarlo mucho por la misma inseguridad. No queríamos dejar nada... mi hermano se vino un año antes, también es músico, y me mencionó que acá se abría una vacante para profesor de trombón, llegué con el objetivo de probar suerte y gracias a Dios quedé. De ahí, mi mamá trajo a Santi y comenzamos la vida en San Juan", comenzó contando Melissa Sánchez, madre de Santiago, a Diario La Provincia SJ, en la antesala del 4 de septiembre, Día del Inmigrante.

Santiago y su mamá, Melissa, en la sala del Auditorio Juan Victoria.

En medio de todo ello, desde pequeño a Santiago sus padres le pusieron al alcance de la mano diferentes instrumentos para que probara si tal vez la música era uno de los caminos que podía recorrer, intuición que no falló. Desde una pequeña trompeta de plástico hasta un trombón, para todo ello, el niño demostró dotes naturales que hacía que sus maestros lo quisieran tener en cada una de las prácticas.

Pero la decisión final fue propia, enamorado del sonido de la viola y el bombardino, Santiago optó por iniciar su carrera con esos tipos de instrumento, a sus 4 años, en un colegio con conservatorio de música, y desde entonces no paró. "Mi mamá me preguntaba si estaba seguro, me decía que era algo que llevaba mucho esfuerzo, pero yo le dije que sí", mencionó Santi a este medio.

Santiago, afinando la viola.

Para tocar el bombardino, su madre recordó que el nene usaba una almohada para llegar, ya que el instrumento era muy grande para él y de hecho suelen practicarlo niños a partir de los 10 años. Por otro lado, otra de sus maestras, Samai Núñez, lo encaminó hacia la viola y no el violín, como sus padres llegaron a imaginar, haciendo que el pequeño les diera una divertida idea de su elección.

"Yo elegí la viola porque aunque tiene nombre de niña suena como niño, en cambio el violín tiene nombre de niño pero suena como niña", mencionó entre risas. Una idea guiada ciento por ciento por los sentimientos y el sonido.

Con esas dos pasiones, Santiago cargó una mochila llena de sus superhéroes favoritos y de la mano de su abuela llegó a San Juan. Cuando se asentó en la provincia de manera definitiva junto a sus padres, hablaron de poder continuar estudiando música, aunque para ingresar a la Escuela de la Universidad Nacional de San Juan -UNSJ- donde su madre ya se había convertido en maestra, aún le faltaban años por cumplir.

Así, dieron con el proyecto de la Orquesta Escuela, hasta donde se acercaron y Santiago inició sus clases. Allí, con experiencia en viola y bombardino, le prestaron un eufono, instrumento parecido al último, para que continuara su aprendizaje. Más tarde sí consiguieron un bombardino y hasta la actualidad avanzó con ellos.

El bombardino, su otra pasión.

"Por mi trabajo, hablamos de que era mejor que estuviera en el Departamento de Música y continuar sus actividades en el Auditorio Juan Victoria. Si bien no pudimos volver a la Orquesta Escuela, siempre estamos en contacto", aseguró su madre. Mientras que Santiago agregó: "A finales de 2019 comencé a tomar clases con la profesora Roxana Migani, la principal de segundo violín y ahí hice una audición para el profe Daniel Sánchez que es el principal de viola de la orquesta".

Desde entonces "lo adoptaron" y si bien llegó la pandemia de Covid-19, las clases continuaron vía online con mayor dedicación a los instrumentos. De bombardino, Santiago toma clases con el profesor Franklin Moreno, que es trombonista bajo de la orquesta.

Todos esos años de amor, pasión y sacrificio por la música, hicieron que a fines de 2022, Santi se interiorizara del Sistema de orquestas infantiles y juveniles de Argentina, y el Festival 2023. En ese entonces audicionó a través de videos en los cuales se mostró tocando ambos instrumentos. Más tarde, fue convocado a viajar con alumnos de la Orquesta Escuela y él como miembro del Departamento de Música, a Chascomús, donde se realizó el encuentro.

Ese camino lo llevó a tomar clases con maestros del Teatro Colón y volver a audicionar, ya con pasajes orquestales precisos, que finalmente hicieron que reciba un mail soñado: la convocatoria a integrar la Orquesta Nacional Infantil.

"Para mi, sé que es muy importante y estoy agradecido por eso", aseguró Santiago, mientras practicaba ritmos sobre una mesa de madera. "Para nosotros es importante en el sentido de pensar que puede ser ejemplo para otros niños que sí se puede con esfuerzo y dedicación", expresó su madre.

De esa forma, Santiago, que no se apura en querer saber en quién se convertirá cuando sea grande, disfruta del proceso al mismo tiempo que transita un camino a un futuro prometedor. Consciente de ello, se anima a revelar que ama el fútbol tanto como la música y mientras sueña con tocar la 5ta Sinfonía de Beethoven o Las cuatro estaciones de Vivaldi, vive sus días a través del arte y el deporte, en una tierra que lo adoptó como propio y a la que aprendió a amar.