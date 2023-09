Verónica, la representante sanjuanina que viajará a Laborde y presentará una interesante propuesta

viernes, 29 de septiembre de 2023 16:13

Hace unos años, una joven oriunda de Córdoba llegó a San Juan con una maleta cargada de sueños. Se trata de Verónica Ceballes, la mujer que eligió a Valle Fértil como su nuevo hogar y desde entonces participó en varios eventos departamentales mostrando su gran talento en el baile.

La bailarina destacó que desde siempre trabajó para dejar al folclore en lo más alto. Además, sumó que su gran meta era poder mostrar y poner en valor todo el trabajo que realizan en su departamento. Fue así como decidió darle vida a ese proyecto y en este 2023, fue premiada por su gran trabajo y se convirtió en la nueva paisana que representará a San Juan en Laborde.

“Esta iniciativa de presentarnos empezó por nuestra pasión por el baile. Con el objetivo de presentarnos en el Pre-Selectivo, Pre-Cosquín, Pre-Laborde y también impulsada por las chicas de la Comisión de Paisanas de San Juan. Me empujaron a que me anime, y estaba en duda con la propuesta”, comenzó contando Verónica a Diario La Provincia SJ. La joven destacó que comparte su amor por la danza en compañía de su marido.

La vallista por adopción sostuvo que en su propuesta buscó poner en valor las Fiestas Patronales del departamento, puntualmente de Usno. Verónica aseguró que quedó encantada con lo que vivió y eso impulsó para presentar su trabajo, ya que nunca antes había vivido una experiencia de esta magnitud.

“Llegar a Laborde y pisar ese escenario es una de las cosas más lindos que nos puede pasar como bailarines. Queremos destacar el esfuerzo y sacrificio que uno hace para poder llegar a ese lugar”, comentó la representante sanjuanina.

Vale destacar que fueron muchas las sensaciones que transita Verónica en compañía de su familia. La paisana sanjuanina remarcó: “tengo que destacar la organización del Pre-Selectivo de Laborde, fue impecable”. Y resaltó que cada una de las candidatas mostró un impecable comportamiento en la instancia de elección. “Sentí que las tres estábamos con el mismo sueño: ser paisana sanjuanina, eso me encantó”, sostuvo.

“Me tocó ser seleccionada como paisana y cargo con un peso muy grande porque estoy cargando con el sueño de una provincia que me dio todo”, comentó la paisana sanjuanina. En cuanto a lo que se viene de cara a lo que será Laborde, sostuvo: “ahora comenzamos a estudiar y preparándonos para fortalecer esa propuesta y dar lo mejor en enero. Seguramente nos esperan un montón de cosas lindas”.

Verónica remarcó que buscará dejar a la provincia en lo más alto y dará a lo mejor para consagrarse como la flamante ganadora. En Laborde presentará su propuesta que estará centrada en las Fiestas Patronales de Valle Fértil y buscará fortalecer la escenografía, diálogo y puesta en escena. La propuesta tiene que tener una duración de cinco minutos y no puede excederse. Luego contó que ya comenzaron a ultimar los detalles respecto a la danza para mostrar al país este gran evento religioso que conmueve cada año a Valle Fértil.

Verónica, orgullosa destacó que desde los 5 años comenzó a incursionar en la danza y profesionalmente se recibió a los 17 años como profesora. La vallista contó que en sus años de carrera cosechó ciento de experiencias, pero lo que vivirá en Laborde será un gran momento que guardará para siempre en su corazón.

“Tenemos todas las expectativas, no nos preparamos solo para ganar sino para disfrutar al máximo. Nos prepararemos mucho, estudiaremos bien la propuesta y encararemos el tema de vestuario”, destacó.

Por último, remarcó que buscarán recaudar fondos para poder solventar los gastos de viaje y demás. Ante esto, analizan la posibilidad en noviembre de poder realizar alguna actividad para poder concretar este sueño.

Elección

Verónica, la actual paisana sanjuanina, sumó que se enteró por teléfono que había quedado seleccionada para representar a la provincia.

La mujer contó que tuvo que retirarse, minutos antes de conocer la elección, ya que tiene una hija pequeña. Unas horas después, comenzó a recibir distintos llamados en el que le avisaban que era la nueva paisana de San Juan.

La paisana contó que en ese momento entendió que tanto esfuerzo finalmente valió la pena. “Empecé a llorar”, contó. Y sumó: “nos sentimos muy queridos, eso fue lo que se vivió en el Pre-Selectivo”.

Propuesta

Verónica Ceballes, la vallista que busca poner en valor al departamento y las festividades patronales que realizan.

“Todo me asombraba y me llamaba la atención, lo que más me emocionó fue compartir el baile frente a toda la comunidad”, subrayó Ceballes. Además, contó que fueron muchas las sensaciones que experimentó en ese momento. La unidad de los vecinos y el respeto de cada uno de ellos por esta festividad es lo que la motivó a llevar este proyecto en primera instancia en San Juan y posteriormente, buscará mostrarlo a nivel nacional.

La propuesta culmina con una cueca protagonizada por Verónica y su esposo, acompañados por dos músicos, Ariel González y Oscar Pelletier. “Hay un gran equipo que son parte, fuimos los cuatro a darlo todo y ganamos. Estamos muy felices con este resultado”, comentó.

Verónica y su amor por San Juan

Verónica Ceballes es oriunda de Córdoba y atravesaban días muy complejos en aquella provincia. Su marido se había quedado sin trabajo y decidieron apostar por Valle Fértil como su nuevo hogar, con el objetivo de brindarle una mejor calidad de vida a su hija.

“En Córdoba había mucha inseguridad, y decidimos apostar por Valle Fértil”, sostuvo la mujer y destacó que su marido es oriundo de este departamento. Verónica remarcó que no se arrepintieron de su elección, ya que es otro nivel de vida que tienen donde predomina la seguridad, algo que era prioritario para ellos.

La mujer contó que fue muy difícil dejar su provincia, ya que iba a extrañar mucho a su familia que se quedaba en Córdoba. “Estas cosas son las que te dan aliento a seguir apostando y haciendo mucho más”, contó.

Actualmente, cuentan con “Danzas Ayekantun” es el nombre de la academia que abrió Verónica en compañía de su marido. Cuentan con una propuesta que abarca desde folclore, árabe, ritmos urbanos, entre otras.

La sanjuanina por adopción subrayó que tienen muchas expectativas con lo que sucederá en Laborde. Además, sumó que se siente muy orgullosa con la posibilidad de representar a la provincia en la competencia que reunirá a artistas de todo el país.

“Nosotros queremos hacer que se divulgue mucho la cultura, la danza. Muchas veces el bailarín es como relleno y no, ya que es mucho el sacrificio que se hace para llegar a diferentes lugares”, remarcó.