Aseguran que falta insumos cardiológicos en San Juan y que el valor de la prestación está atrasada

viernes, 29 de septiembre de 2023 08:55

Julieta Vera Janavel, presidenta de la Sociedad Argentina de Cardiología, advirtió que en San Juan están faltando insumos necesarios para la atención cardiológica y, además, los valores de las prestaciones están muy atrasadas. El llamado de atención lo hizo este viernes en el Día Mundial del Corazón que se celebra el 29 de septiembre.

"Hay una crisis sanitaria que no sólo involucra los insumos. Son 3 aristas muy importantes. Una son nuestros honorarios que están distantes a lo que deberíamos cobrar. Es algo que se viene dialogando con autoridades desde la pandemia", comenzó expresando la profesional en radio Sarmiento. Luego indicó que la Sociedad de Cardiología Nacional alertó sobre esto el pasado 21 de septiembre.

Vera destacó que "los médicos no ganan el suficiente dinero que se debería ganar" ya que los "honorarios están sumamente bajos". Desde el sector están pidiendo cobrar alrededor de 8 dólares por consulta cuando hoy se cobra menos de 3 dólares. Según el Colegio Nacional de Cardiología, una consulta con un electrocardiograma debería estar en 12 mil pesos, pero las obras sociales, pagan entre 1.700 a 2 mil pesos, de lo cual el 40% se va en el sistema.

Además de que es poco, Vera Janavel advirtió que la sociedad intermedia retrasa los pagos más de 3 meses lo que termina influyendo aún más en la economía de todos los médicos. "El Colegio Médico tiene deuda con cardiólogos desde octubre del año pasado. Esto influye en la atención de cardiólogos y formación", subrayó.

El segundo punto que destacó es precisamente el de falta de insumos para cirugías cardiovasculares y cirugías generales como son saturas mecánicas. "Las válvulas cardiacas son las importadas y están teniendo problemas de ingreso. Para una cirugía cardiovascular no se puede solicitar una sola válvula", explicó subrayando que además se está teniendo problemas con contraste para hacer un estudio coronario. "No estamos en una situación extrema como Buenos Aires porque la demanda en San Juan es menor pero sí de los procedimientos hemodinámicos", lamentó.

El tercer factor que lamentó es el de la capacitación que hacen los profesionales. "Si un médico no se capacita, el único que pierde es el paciente. Lo mismo pasa con la parte económica porque no hay otra forma de solventar un sistema de salud... un médico que no se capacita o pierde el interés en la medicina, lleva a que un paciente sea atendido con mala calidad", sentenció.

Para buscar una solución, Vera Janavel subrayó que se está abierto al diálogo. "Nuestra idea nunca fue ir al choque ni pelear. Por eso estamos en el momento que estamos. El año pasado solicitamos varias veces hablar con autoridades de Obra Social Provincia y nos suspendieron 2 veces la reunión", finalizó.

La semana que viene, el sector espera una reunión clave para mejorar la situación.