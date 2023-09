En San Juan: estaciones de servicio advierten problemas de abastecimiento

jueves, 28 de septiembre de 2023 22:15

A nivel nacional, distintas provincias registraron faltante de combustibles y esta problemática preocupó a los diferentes sectores. Desde principios de septiembre, de este año, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, fueron alguna de las más afectadas. Sin embargo, San Juan no fue la excepción y desde la Cámara de Expendedores de Combustibles afirmaron que el escenario es complicado en la provincia.

La presidenta de la Cámara, Analía Salguero, sostuvo a Diario La Provincia SJ: “ esta realidad no solo abarca a San Juan es de todo el país". La referente en el tema remarcó que no hubo un regular abastecimiento tras los problemas de importación que repercuten directamente en este sector. "Eso hace que la logística se complique mucho, no solo por el faltante de producto sino lo que altera al sistema para poder cumplir con un abastecimiento normal", resaltó.

Además, agregó que el problema de fondo es que las petroleras para poder darle la terminación a los productos, y refinarlos necesita fundamentalmente de productos que son importados.

Ante este panorama, Salguero detalló que en San Juan los faltantes fueron parejos en todo el sector, y resaltó que se sintió más en productos diésel, ya que es el que registra mayor demanda. También, resaltó que en lo que va del 2023, los aumentos registrados fueron alrededor del 20%. “De sueldo hicimos un aumento del 45%, ahí se puede ver los dispar del aumento del precio del combustible con los costos”, sumó.

La referente en el tema explicó que la situación no tiene un horizonte claro, ya que todo se torna más complejo con la problemática de importación y altos costos que padece el país. Salguero subrayó que las medidas que se tomaron no acompañan la realidad del mercado, y destacó que el congelamiento en el precio los complicó.

“Eso fue bastante nocivo para el sector, porque ahí se cortó el mercado mayorista y eso se vuelca a las estaciones de servicio, que normalmente lo abastece la petrolera. Al existir tanta demanda cuando van con el auto a la estación de servicio es donde no tienen el producto”, destacó. Salguero subrayó que esto se debe a que la demanda aumentó demasiado y no cuentan con lo suficiente para poderla cubrir.

La referente en el tema comentó que “hubo una alta demanda pero no pudo ser cubierta porque las estaciones no pudieron tener el producto, inmediatamente las petroleras dieron un cupo determinado. Esto repercutió en todo, tal es así que al existir tanta demanda se vacía el producto y se necesita mucho tiempo para ir a la planta cargar y volver”.

Salguero destacó que pidieron diversas reuniones para poder exponer la situación que atraviesan como rubro. “Nosotros entendemos que es un sacrificio complicado aumentar el combustible porque el consumidor es el primer perjudicado". Y resaltó que es muy compleja la situación que viven "Tenemos puestos de trabajos que se van a empezar a perder, estaciones de servicio que van a cerrar porque no van a sostener los gastos”, subrayó.

“Esta problemática repercute en el empresario, consumidor y directamente en el Estado", subrayó. Y destacó "de todos los rubros el combustible fue el que menos subió. Nuestro rubro no llegó al 250% desde el 2017 a la fecha, realmente desearíamos que no tenga que subir, pero la realidad es que hay que hacer frente”, comentó.

Por último sumó: “tenemos que acomodar sueldo, comprar productos más caros, costo de las estructuras, no podemos tener un precio congelado. Eso significa la lenta y letal muerte de muchas estaciones”.