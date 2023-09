Los costos de los tatuajes aumentaron hasta 50% en San Juan

miércoles, 27 de septiembre de 2023 18:38

Hacerse un tatuaje ya no es una decisión que se toma tan rápido en los sanjuaninos. Con la escalada de la pobreza y la inflación, que se viene acrecentando en los últimos meses, también terminó repercutiendo en aquellos que deciden apelar este arte para el cuerpo.

Jorge Calderón es tatuador hace 18 años, de Tattoo Cultura Under y aseguró que en los últimos meses la escalada de los precios se dio en el orden del 30% al 50%. "La gente no llega a fin de mes y al no ser prioridad, la gente busca cosas puntuales como poder alimentarse", comenzó explicando el tatuador a Diario La Provincia SJ.

Si bien la situación la considera "regular", sí reconoció que la demanda bajó de la mano del aumento de los precios con los que están cotizados los tatuajes. Hoy un tatoo de 5x5 cuesta 8 mil pesos mientras que hace poco tiempo estaba en 6 mil pesos. Una mangan completa, que implica 10 sesiones de 30 mil pesos, tiene un valor total de 300 mil pesos.

"Los tatuajes, por el costo, se considera que son algo que no es necesidad sino lujo. Si se quieren hacer un tatuaje con un buen tatuador, se va a notar en el precio", aclaró destacando que "no se ha podido aumentar tanto porque es lo primero que bajó la demanda".

Al aumento del precio va de la mano de la escalada de los valores de los insumos. "Al ser todo importado, está dolarizado y ha subido bastante desde un 30% a un 50%. Las tintas por ejemplo estaban a 900 y ahora 1.500 pesos", explicó señalando que los tatuajes no se pueden hacer más chicos del tamaño que tienen originalmente, y eso también influye en la elección.

"La gente viene con la idea que han bajado de google y pide más chico, pero eso no se puede hacer", finalizó destacando que la gente no quiere tener un tatuaje igual a otra persona y por eso siempre busca lo original. Sin embargo, algo que se mantiene en el ranking de lo más elegido es un diseño con el nombre de alguna persona.