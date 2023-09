Uber insistió en que no hay frenos legales para trabajar en San Juan

martes, 26 de septiembre de 2023 10:22

Tras el anuncio del desembarco en San Juan, Uber generó reacciones encontradas en los integrantes del sistema de transporte de pasajeros en la provincia. El Gobierno sanjuanino detalló que Tránsito y Transporte es autoridad de aplicación y de regulación y resaltó que la plataforma de viajes debe pedir autorización para operar y cumplir con requisitos como la habilitación de vehículos, choferes y presentar seguros correspondientes. En tanto, la plataforma destacó que no tiene objeciones para operar y que respetan las leyes nacionales.

"Espero que no haya bloqueo a la aplicación. Lo que vemos hoy es que hay un gran interés tanto de parte de usuarios como de conductores. Ponemos en el centro que la gente pueda elegir cómo viajar y por otro lado, haya quienes puedan generar una ganancia como trabajo. Tenemos interés y contamos con buenas experiencias en otras provincias. En el caso de Río Grande, a menos de dos meses de funcionar, desde el Concejo Deliberante nos invitaron a participar de un debate con los sectores de la movilidad y fuimos parte de una sesión especial. Había 300 personas conectadas generando ganancias y 6000 usando la app", dijo Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones de Uber, en radio Sarmiento.

Marcó que Uber se presenta como un complemento "para quienes tienen una actividad y buscan generar más ganancias. También pueden trabajar taxistas y su incorporación creció más del 70% en los últimos meses. En Mendoza y Tucumán, cubren el 10% de todos los viajes que se realizan allí. Los sistemas pueden coexistir".

Señaló que "la legislación provincial aplica para taxis y remises provinciales y no para Uber; por tanto no estamos inhabilitados. Las legislaciones argentinas van por sobre la actividad que busca regular, no actúa por analogía. Es una situación distinta".

Sin destacar números, resaltó que hay motos y taxis sanjuaninos registrados para trabajar. "En base a las últimas experiencias, entre que se inició el registro y se pudo iniciar la aplicación para usuarios, se demoró entre 3 semanas y media a 5", afirmó el responsable de Comunicaciones.