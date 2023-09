Natasha Gómez, la revelación sanjuanina de 10 años que conquista los escenarios con su voz

martes, 26 de septiembre de 2023 14:05

Natasha Gómez tiene sólo 10 años pero en el escenario demuestra un aplome y seguridad que más de un artista mayor de edad admiraría. La nena, que vive en Sarmiento, comenzó a transitar el camino de la música con el apoyo de sus papás y de un padrino que la acompaña en esta faceta, el fotografo y realizador visual Lucas Poblete.

El joven iglesiano gestionó grabaciones de canciones de talentos infantiles, anteriormente e incluso realizó sus videoclips. Ahora, fue el turno de Natasha quien ingresó al estudio de grabación para interpretar dos canciones: "La jardinera", de Violeta Parra y "Tu loco amor", de Sele Vera. Con ese material, lograron una carta de presentación espléndida para la cantante.

"Mi tía me dijo que cantaba muy hermoso y que le gustaba mi voz. De esto, ya hace un año. No tengo ninguna técnica especial sino que empecé a cantar porque me gustaba y practico en mi casa", contó con naturalidad en una entrevista que la muestra a los sanjuaninos. Su debut ante el público le marcó su camino y ha participado de varios eventos, entre ellos uno en el que fue invitada nada más y nada menos que por Pascual Recabarren, referente del ámbito del folclore en San Juan.

"Me encantó todo. Fue hermoso estar en esa fiesta", agregó y dijo que los nervios la tomaron la primera vez que se presentó pero después ya no. Pudo presentarse en la Fiesta de la Cienaguita y en la peña de la Fiesta patronal de la Virgen del Carmen, de Los Berros, así como en otros eventos. Lo que viene en octubre es su debut en los escenarios de Iglesia, el 13 y por el día de la Madre, tendrá varias presentaciones en Sarmiento.

Natasha contó, además, que le gusta interpretar canciones con ritmos alegres como las de la música mexicana y el chamamé.

Tras su primera presentación, contó que le insisten en que lo haga más seguido y tuvo su experiencia cantando en la radio. "Hasta me han pedido fotos; la gente me reconoce", contó entre risas quien ahora tomó por canción favorita "La Jardinera". Y dejó un mensaje: "le doy las gracias a la gente por apoyarme siempre. Siento que he llegado muy lejos gracias a ellos".