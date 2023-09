Gabriela y Marco, los sanjuaninos con experiencia que buscan ser profesionales en sus disciplinas

lunes, 25 de septiembre de 2023 16:00

Las extensas playas de Mar del Plata que aún no viven el calor del verano, comenzaron a sentir los corazones encendidos de miles de jóvenes que llegaron de todas las provincias del país para participar de la edición 75° de los Juegos Evita Nacionales. En este marco, San Juan llevó a la delegación más numerosa con 980 deportistas listos para desplegar sus destrezas en 40 disciplinas.

Entre ellos, están Gabriela Lucero y Marco Berenguer, dos adolescentes sanjuaninos con experiencia en la competencia que encuentran en el deporte un modo de vida y sueñan con ser profesionales en sus disciplinas, en deporte adaptado.

“Es mi cuarto viaje con los Juegos Evita, mi primer viaje lo hice con Atletismo y luego seguí con Básquet. Hoy vengo con tenis de mesa debido a la edad”, comenzó contando desde la playa, Marco, a Diario La Provincia SJ. El joven acompañado de sus profesores y compañeros, es ejemplo para muchos por su esfuerzo y pasión por diferentes deportes a los que le imprime un estilo propio.

“Al tenis de mesa lo hago hace poco, dos o tres meses, he tenido un viaje a San Luis de prueba que fue el torneo regional que me llevaron para poder especializarme un poco más en la disciplina. De a poco fui incorporando varias cosas, el manejo de la paleta, como recibir, como sacar que me sirvió bastante para llegar a los Evita Nacional”, detalló sobre su proceso.

Ahora, orgulloso de lo logrado, busca convertirse en profesional dando sus primeros pasos en la Liga Nacional de Básquet. “Para mí, el deporte me cambió la vida tanto a nivel físico como emocional. Tal vez algún día estamos bajoneados y el deporte no hace despejarnos, divertirnos, pasar un rato distinto. Al básquet lo uso para recreación y también profesionalmente porque es mi primer año participando en la Liga Nacional, así que lo estoy disfrutando mucho, es un orgullo enorme”, expresó.

Por el mismo camino va Gabriela, una sanjuanina de 16 años que si bien ya había competido en estos juegos en las disciplinas Carrera y Lanzamiento de bala, ahora se anima al Powerlifting adaptado.

“Es la primera vez que practico esta disciplina, fue muy rápido, no conocía el deporte, pero estuve entrenando y dándolo todo. El powerlifting es levantamiento de pesas pero como somos deporte adaptado, levantamos una barra acostados en un banco. Hay categorías, yo levanto 20 kilos”, dijo a este medio.

Una luchadora incansable, al igual que en el escenario, Gabi opta por probar nuevas disciplinas y darlo todo de sí para llegar siempre a lo más alto. Sin embargo, también valora las oportunidades y eso ya lo toma como un triunfo: “Me esforcé muchísimo, lo di todo y sea lo que sea creo que la experiencia lo vale más”.

“El deporte para mí es como sentirse útil, me gusta porque te hace sentir orgullosa de hacerlo. Mi familia está nerviosa pero disfrutando, se vive todo muy lindo”, cerró. A horas del gran comienzo previsto para el martes 26 de septiembre, ambos encuentran en la playa y la compañía, la fuerza y concentración para competir, al igual que el impulso que los lleve siempre a mirar la vida desde la actividad física, sin barreras y libres.