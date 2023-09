Colecciones de figuras y réplicas de armas: quiénes son los jóvenes detrás de la Feria Medieval

domingo, 24 de septiembre de 2023 07:04

Si alguna vez soñaste con participar en un torneo de catapultas, ir a una taberna a beber brebajes, asistir a un combate con espadas o comprar tu propia arma a un artesano, este evento es para vos. Se trata de la III Feria Medieval que tendrá lugar en el Centro Cultural Conte Grand el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre.

Detrás de cada decoración, espectáculo y ambientación hay tres jóvenes sanjuaninos apasionados por esta época y que están preocupados porque el público tenga una experiencia inmersiva en este mundo. Ellos son Sebastián Dieguez, Federico Amarfil y Sergio Carrasco, quienes junto con la ayuda de un extenso grupo de voluntarios, están terminando de dar los últimos toques para que el espacio cultural teletransporte a sus visitantes.

"Queremos llevarle a todos los jóvenes y no tan jóvenes de San Juan la oportunidad de que ellos vivan la misma sensación que vivimos nosotros. Queremos llevarles historias épicas, espectáculos inolvidables, juegos entretenidos. Queremos que sea una anécdota para contar en el almuerzo del domingo y carcajadas de grupos de amigos", aseguró Sergio en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Lo mejor del mundo medieval

Fede se acercó a este ambiente en el secundario. "Fue en juntadas de amigos en la adolescencia para jugar juegos de rol. Me encantó porque no se parecían en nada a ningún otro tipo de juego de mesa. Es muy llamativa la creatividad y la interacción. Sin embargo, a mí nunca me gustó el cosplay, solo soy jugador", explicó.

Sebastián era el más decidido al momento de encarar el festival, es que vivió en otras provincias en donde se realizan con cierta frecuencia y le parecía totalmente necesario que en San Juan pasase lo mismo. "Viví mucho tiempo en Buenos Aires y Córdoba y este tipo de eventos, de distintas comunidades dentro de la cultura pop, se usan mucho. Si te fijás en las audiencias, lo que más atrae en el cine es la fantasía medieval y la ciencia ficción de superhéroes. Mi provincia no se podía quedar atrás, por eso empecé a buscar quién jugaba y a quién le gustaba la idea".

Por su parte, Sergio, se dejó seducir por esta época a muy temprana edad. "El mundo medieval siempre estuvo en mi cabeza porque tanto mi mamá profesora de Historia como mi papá profesor de filosofía y pedagogía fueron influencias muy positivas en ese aspecto para mí. Siempre estuvo en mí la magia de aquella época donde era todo misticismo y era un poco oscura, pero también un poco bella. Tenía sus idas y sus vueltas, sus caballeros y sus magos".

Colecciones envidiables

Los tres decidieron llevar su hobbie un poco más allá y con el correr de los años fueron acumulando colecciones de distintos objetos que hoy muestran con orgullo. "Empecé a jugar Calabozos y Dragones Magic The Gathering que son juegos que agregaron fantasía a esa “epicidad medieval”. Podía estar una semana sin comer en el recreo para juntar plata y el finde ir a comprar mi sobrecito de cartas magic", recordó Carrasco.

De esto pasaron 20 años y desde entonces su colección siguió creciendo. "Nunca dejé de coleccionar y cada pieza de colección para mí es una historia, es una anécdota, es un viaje, es compartir con amigos, es hacer grandes y entrañables amistades; también grandes peleas y desencuentros pero sobre todo satisfacciones", resaltó.

Amarfil también colecciona cartas, aunque a un nivel mucho menor. "Acá en San Juan es difícil conseguir las cartas temáticas porque no hay tiendas oficiales. Normalmente nos juntamos en una comunidad y hacemos compras a otras provincias. En algunos casos, también pedimos a otros países", explicó.

Sin embargo, el más "acumulador", es Dieguez quien no solo cuenta con disfraces sino con distintas figuras coleccionables que incluso exhibe en el living de su casa. "Vengo del palo de los videojuegos así que tengo mucho de eso y también una buena cantidad de juegos de mesa, varios de temática medieval. No soy cosplayer porque es algo costoso, pero tengo dos o tres trajes. Por ejemplo, me hice uno de temática de The Witcher y mandé a forjar las espadas a un herrero para que fuesen más reales".

Para quien tiene una impresora 3D y sabe cómo usarla, no hay límite para la creatividad medieval. "Como me gustan los juegos de rol, compro o imprimo las figuras. Entonces, si en el juego tengo que enfrentar a un dragón, me gusta tener al dragón. Tengo todo en el living, lo muestro con orgullo", confesó entre risas.

Por qué hay que ir a la Feria Medieval

Los tres coinciden en resaltar que su principal objetivo este año es hacer un evento de calidad, que quede en la memoria de la gente. Para ello, están haciendo hincapié tanto en la ambientación como en los espectáculos y artesanos que tendrán su stand. "La forma de adornar el entorno es algo que siempre queremos ir superando, entonces estamos poniendo un poco más de énfasis en eso. Queremos que la gente que vaya disfrute también de las cosas que ofrecerán los artesanos porque son artículos que no se encuentran en otros lados", adelantó Fede.

"La clave de todo es la experiencia de los clientes. Esta va a ser nuestra tercera edición y cada vez es mejor, no solo porque van apareciendo nuevas tecnologías que nos ayudan con por ejemplo la realidad virtual aumentada, sino porque estamos comprometidos con darle valor a nuestra feria. No es algo que armamos para que cualquier expositor venda. Los elegimos con el cuidado de que cada uno aporte algo. La prueba está en que la señora que hace espadas y escudos de madera para los niños vendió todo el año pasado. Porque sabés que son cosas que no se encuentran en otro lugar", explicó Sebastián.

La "III Feria Medieval: castillos, espadas y brebajes" tendrá lugar el 30 de septiembre y el 1 de octubre, de 16.00 a 23.00 horas en el Centro Cultural Conte Grand. Se pueden comprar entradas anticipadas a través de este link, a un costo de $1000. Los tickets adquiridos se pueden usar para cualquiera de los dos días y abonan a partir de los cuatro años. También se podrán adquirir en la boletería del lugar, con un descuento especial para quienes vayan caracterizados. Los organizadores recomiendan ir con mucho tiempo para poder disfruta de los espectáculos, charlas, exhibiciones de combate y juegos medievales.

"Queremos que la gente la viva, queremos darles una experiencia que dentro de mucho tiempo puedan mirar lo que se llevan de la feria y decir yo estuve ahí y yo fui parte de eso", sentenció Carrasco.