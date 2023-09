Tránsito trabaja con la Policía y el Tribunal de Faltas ante el desembarco de UBER en San Juan

viernes, 22 de septiembre de 2023 08:34

Esta semana una noticia desencadenó una gran polémica en San Juan. UBER anunció la llegada a la provincia y esto llevó a que un sector de taxis saliera a rechazarlo. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, confirmaron que la empresa no inició ningún trámite para comenzar el trabajo en estas tierras y señaló que debe estar legislado para hacerlo.

"Como cualquier actividad tienen una reglamentación, una ley y todos debemos cumplir con lo reglamentado", comenzó expresando Jorge Armendariz en radio Estación Claridad quien destacó que la firma no pidió autorización y tampoco hubo una persona que se identificada representando a la misma.

"Ayer hice un sondeo en el país y en algunos lugares se instalan sin tener autorización. En Tucumán es muy resiente y se ha legislado sobre el tema y no se permite el uso de Uber. Pero en Mendoza se legisló y habilitó", señaló el funcionario quien aclaró que en San Juan existe una reglamentación, una ley, para el trabajo del transporte de pasajeros que hay que respetar.

Además destacó que se está trabajando con los taxistas provinciales "que vienen golpeados por la crisis". Para evitar el trabajo ilegal de UBER, Armendariz destacó que se está coordinando un despliegue "en conjunto con la policía y el Tribunal de Falta" para evitarlo.

"Hace unos meses tuvimos la experiencia cuando la gente de una aplicación pretendió instalarse en San Juan con un servicio de pasajeros que se hacía a través de motos y no está funcionando... se arrimaron por la Secretaría, estuvimos trabajando, se hizo el análisis, se comprendió que la normativa está clara, no es que no esté regulado y ellos desistieron", aclaró subrayando que en San Juan "hay mucha gente que tiene como fuente de trabajo" los taxis y remises, y no se puede "desembarcar en condiciones diferentes de las que se está prestando el servicio".