Creó un gin con sello sanjuanino que se convirtió en el mejor del país y llegó a Europa

jueves, 21 de septiembre de 2023 17:15

Apasionado por la destilación y en busca de crear un producto propio que llegue a coronar su curiosidad y satisfacción por el arte de los destilados, en pandemia, el abogado sanjuanino Carlos Meyer, comenzó a combinar las leyes con el mundo del gin sin imaginar hasta dónde llegaría.

Con un proyecto que nació en el proceso, el letrado que nunca antes había incursionado en ese ámbito, inició el estudio en destilación de bebidas y no paró hasta conseguir el alambique indicado para lo que buscaba. Así, se embarcó en un sueño que fue mucho más allá de lo que pensaba y creó "500 Noches", un gin con sello sanjuanino que se convirtió en el mejor del país y llegó a Europa.

"Cuando llegó el alambique me puse a hacer pruebas y a jugar, de eso fue saliendo un producto cada vez mejor y fue así que nació '500 Noches'. En un primer momento ni siquiera apuntaba a comercializarlo y fueron amigos, familiares y vecinos que, cuando lo probaban, me decían que era bueno y lo fraccione para que lo puedan llevar. Así lo empecé a poner en botellas y eso me llevó a seguir haciéndolo y buscarle alguna estética a la botella y la presentación", comenzó contando Carlos, a Diario La Provincia SJ.

Actualmente, "500 noches" tiene cuatro variedades de gin y la quinta que se encamina a estar lista muy pronto. Se trata de Blue Old Tom; London Dry; Marbella y el destacado con toque bien sanjuanino: Pink Malbec. El mismo tiene un perfil frutal con la característica de la incorporación de la uva como parte de los botánicos, con maceración con el hollejo de la uva. La estrella que le dio al emprendedor el pase a convertirse en el mejor del país.

"Me invitaron a participar de eventos y competencias y así surgió el primer reconocimiento al gin en la Primera Copa Argentina de Gin que se desarrolló en el país en Bueno Aires. Participé junto a otras 75 marcas y fuimos elegidos el mejor gin argentino en la categoría Gin de Autor. Eso despertó interés en vinotecas de otras provincias y así empezamos a crecer", contó sobre lo que logró después de alcanzar el triunfo.

Ese escenario lo impulsó a ir más allá y participar en la competencia internacional IWSC que se realiza en Londres todos los años, logrando medalla de plata con 93 puntos. "Eso terminó de posicionarnos de una manera importante en el marco y se nos abrieron puertas en todo el país", mencionó. "Es muchísimo el orgullo y la satisfacción, estoy ciento por ciento convencido de que la rigurosidad, los procesos y el trabajo arduo tienen su recompensa", agregó.

Como si fuera poco, Carlos también se encamina a crear un vodka "súper premium" que se sumará a la línea de la marca, expandiéndose así en un nuevo tipo de bebida.

Luego de un corto pero muy importante camino recorrido, el productor se empapa en el cariño y apuesta de la gente hacia sus productos para continuar en el proceso de desarrollo de esta atrapante bebida con larga historia alrededor del mundo.

"La idea es seguir ofreciéndoles a los consumidores de la marca productos de excelencia y calidad. El objetivo es seguir creciendo, sumando nuevos mercados y distribuidores a lo largo del país, y buscar alguna expansión a mercados internacionales", cerró.

Desembarco en Europa

En la actualidad, Carlos prepara una nueva marca de gin en España, que lleva por nombre "Medias negras" que ya está colocado en el mercado. "También tuvimos dos medallas de oro y una de plata con el gin London Dry y con el Pink Malbec; y con el Blue Old Tom, medalla deplata", aseguró sobre la marca que desarrolló con un socio en el Viejo Contienente.

"Estamos muy orgullosos por lo logrado allá", culminó.