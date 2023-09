Compre sin IVA: tres comercios sanjuaninos, con actas de infracción por cobrar recargo

jueves, 21 de septiembre de 2023 09:42

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) activó desde este lunes el programa Compre sin IVA que efectúa la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de productos de la canasta básica, con un tope mensual de $18.800 por persona, según el CUIT o CUIL. A sólo días de su implementación, hubo reclamos de clientes y Defensa al Consumidor labró tres actas de infracción por el cobro de un adicional.

Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, destacó en radio Sarmiento que "hemos recibido muchísimos llamados y reclamos referidos a que comercios habilitados para hacer la devolución del IVA están cobrando un adicional por el uso de tarjetas. Eso está prohibido más en San Juan, que tenemos la resolución "Recargo Cero", por pago en una sola cuota, y que las cámaras y los comercios ya lo saben".

Señaló que la irregularidad denunciada fue constatada y "se han labrado actas de infracción. Les cobran 5% de más por el uso del PosNet y que eso se los cobra AFIP. Eso no es así y son comercios que hasta la semana pasada no cobraban adicional. Lo están haciendo desde el lunes y por el programa "Compre sin IVA". Saben que la gente para acceder al beneficio sí o sí tienen que pagar con tarjeta de débito".

Las tres actas de infracción se labraron el lunes y este miércoles, los comerciantes tuvieron audiencia con Pérez en la Dirección. "Me dieron sus argumentos pero no son válidos. Incluso hablaron de persecución a los comerciantes y eso no es así. En este programa, ellos no pierden. Es una picardía y se quiere sacar una ventaja", aseguró.

Expresó que son comercios chicos y medianos: "les avisamos que esto no se dejará pasar. Están informados desde hace años. La situación estaba controlada y desde esta semana, los casos se multiplicaron. Vamos a ir fuerte con las multas y serán desde $300.000 en adelante porque afectan un programa que está destinado a promover el consumo".