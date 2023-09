Uber en San Juan: taxistas, con expectativas sobre la plataforma de viajes

miércoles, 20 de septiembre de 2023 13:43

UBER, la popular plataforma de viajes pedidos por app, anunció su desembarco en San Juan y fue un verdadero bombazo para el sector del transporte. Desde la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE) quieren conocer más detalles de lo que podría significar una oportunidad de trabajo para los "conductores socios".

Cristian Flores, presidente de la CAPE, señaló a Diario La Provincia SJ que "nos tomó por sorpresa el anuncio del desembarco de la aplicación aunque sabíamos que era algo inminente. Sabemos que es autónoma y no piden permiso para trabajar en las ciudades a las que llega. En un primer momento, estamos repasando cómo están trabajando en Córdoba y en Buenos Aires. Además, la plataforma se fue actualizando y dejó trabajar al taxi y eso es positivo. Años anteriores no lo dejaba sumarse a la plataforma de viajes o aplicación; ahora sí".

Destacó que, sobre las tarifas, se interiorizó meses atrás acerca de cómo trabajan: "toman lo que rige en la provincia pero en horarios picos, la tarifa tiene un incremento. En otros momentos, vuelve al standard base. Y el pasajero puede pedir un auto de alta gama, si así lo quiere, con un servicio diferencial". En ello, los choferes están interiorizándose sobre los requisitos de UBER para los modelos y características de autos para postularse.

Sobre qué esperan del servicio en San Juan, Flores resaltó que "los jóvenes se manejan por redes sociales y apps. Incluso hay mucha publicidad de la multinacional. Si hablamos del uso de la aplicación, en San Juan funcionan para pedir taxis y es muy similar a la que usa UBER; lo que no hace es ofrecer servicio premium".

Lo que harán ahora es tratar de contactarse con representantes de UBER y saber si habrá una oficina en San Juan para llevar dos inquietudes. "La primera, tiene que ver con si van a aceptar taxis y la segunda, pedir que las motos no trabajen en la provincia. Es un servicio que no va a funcionar. Pensemos que en San Juan, el 90% de los usuarios de taxis son mujeres y no sé si una pasajera va a tomar una moto en la que tiene contacto estrecho con el conductor. En una frenada, se va sobre el conductor. Creemos que no tendrá mucha trascendencia. Funciona en las grandes ciudades en las que se recorren largas distancias y hay embotellamientos. Acá eso no sucede".