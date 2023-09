Quiebre de stocks: preocupación en farmacias sanjuaninas por el impacto inflacionario

miércoles, 20 de septiembre de 2023 07:35

A las demoras para poder entregar el medicamento, ahora las farmacias sanjuaninas apelaron a otra estrategia ya que el impacto inflacionario dificulta la reposición. Tal es la situación que ya se habla de "quiebres de stocks" en la provincia.

"Esto es generalizado, no afecta a un grupo de medicamentos. La situación no va bien. Es que, en el contexto inflacionario, estar cobrando ahora lo que se vendió hace dos meses atrás, imposibilita la reposición. Y esto es porque el medicamento ya no tiene el mismo valor que en julio y lo que cobré no me alcanza para comprarlo. Además, no hay crédito o es inaccesible por lo que la financiación se encara con las droguerías", explicó a Diario La Provincia SJ, Carlos Otto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan.

Consultado anteriormente por este diario, había señalado que el cliente iba a las farmacias y ante la falta del medicamento en el momento, se hacía el pedido y se entregaba más tarde, en el mismo día o al día siguiente. "Ahora, hay una forma "prepaga": al cliente se le pide que pague el monto que no cubre la obra social. Con eso, se puede encargar y pagar a la droguería y se puede dispensar", explicó.

Otto resaltó que en Argentina, la industria farmacéutica trabaja con principios activo importados para los medicamentos y los insumos para envasar también son extranjeros. "Hay una situación compleja y a esto se agrega que el sistema de seguridad social también está mal. Todo es muy caro y la cadena de pagos no ayuda. El farmacéutico trata de sostener lo que puede sobre sus espaldas y el paciente es el que resulta perjudicado en una demora en el acceso", destacó.

Panorama complejo

La situación de las farmacias se suma a la de otros sectores de la salud como los bioquímicos, los kinesiólogos, los odontólogos y los oftalmólogos en San Juan.

En relevamientos de Diario La Provincia SJ, los referentes coincidieron en que las extensas cadenas de pago de obras sociales y los insumos y equipamientos dolarizados complican las prestaciones. A esto se suma la decisión de profesionales de no tener convenios con obras sociales porque no les conviene económicamente.