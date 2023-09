Empleados de empresas telefónicas se manifestaron en San Juan para pedir aumentos salariales

miércoles, 20 de septiembre de 2023 12:47

Con banderas, pancartas y hasta cacerolas, los trabajadores de telecomunicaciones de San Juan salieron a la calle para reclamar por aumentos salariales. Respondió a una medida nacional y no hubo atención en los locales de las empresas telefónicas por el paro.

Marcelo Trujillo, secretario del sector Telecomunicaciones en San Juan, detalló a Diario La Provincia SJ que "la manifestación se dio porque, en gran parte, el diálogo se agotó sobre los salarios. No estamos acorde a la progresión de la inflación ni del IPC porque tratamos nuestras paritarias con esos índices. Se había pedido un aumento del 34%, a sabiendas que seguimos lejos del índice inflacionario pero se reducía la brecha. Estamos hablando de un trimestre; no se ha tratado qué pasará hasta fin de año".

Aseguró que las empresas no respondieron a la altura de lo esperado y ofrecieron un 26% de actualización, algo que no cayó bien en el sector. "Se decidió tomar esta medida de fuerza que, por ahora, es de 24 horas. Veremos el viernes, que hay una nueva audiencia con empresas, qué se resolverá al respecto". En San Juan, además del paro, se optó por visibilizar el reclamo con una marcha en el microcentro "para que el usuario sepa que las empresas suben día a día sus servicios pero eso no impacta en los salarios de los trabajadores".

En San Juan, cerca de 200 personas trabajan en las empresas Telefónica Movistar, Personal Telecom y Claro América Móvil. Trujillo destacó que el sueldo básico promedio es de $90.000 más antigüedad y comisiones por ventas.