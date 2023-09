Colegio de Psicólogos de San Juan trabaja en una contrapropuesta para presentar a la OSP

sábado, 2 de septiembre de 2023 22:55

“Estamos trabajando principalmente para tratar de llegar a un común acuerdo”. Con esas palabras, el presidente del Colegio de Psicólogos de San Juan, Andrés Heredia, destacó el escenario actual entre la entidad y la Obra Social Provincia –OSP-. Hace unos días, mantuvieron una reunión donde se sentaron y plantearon los diferentes temas desde las dos posiciones, se espera que en las próximas semanas vuelvan a reunirse para debatir las contrapropuestas.

“Principalmente, la idea era acercar criterios”, destacó Heredia a Diario La Provincia SJ. Vale remarcar que los profesionales de la Salud, ya marcaron su posición tanto desde lo burocrático como en lo económico con diferentes obras sociales. El objetivo que buscan es poder debatir y de esta forma poder llegar a un común acuerdo.

En cuanto a los puntos que llevaron a la reunión con la OSP, Heredia explicó: “queremos tratar de ir logrando aunar las distintas posturas y subsanar los diferentes escoyos que hay entre cada uno de los pasos tanto administrativos como sociales”. El presidente del Colegio de Psicólogos resaltó que buscan modificar el costo y que se pueda llegar a valorizar el trabajo de los profesionales.

Respecto al panorama y a la posibilidad de una próxima reunión el profesional subrayó que buscan llegar a un común acuerdo lo antes posible. Pero, remarcó que son muchos los marcos legales, tiempos de facturación, entre otros puntos que se deben atravesar para poder concretar este objetivo.

“Eso ya está planteado y armado, la idea sería terminarlo lo antes posible”, sostuvo Heredia. Además, comentó: “fuimos muy bien recibidos, con una postura abierta al diálogo y a la charla. Desde el Colegio, no olvidamos todo lo que se tuvo que batallar por el tema de los valores y costo”.

El profesional explicó que este es un buen momento para sentarse a charlar y poder llegar a un convenio. “Principalmente buscamos que el terapeuta pueda trabajar bien y valorizar su trabajo. También, que el afiliado pueda estar bien atendido, sabiendo que no tiene que hacer cosas que no están en los protocolos”, comentó. En cuanto a esto último, hace referencia al cobro de plus, entre otras cosas. “Unificar y blanquear las cosas”, destacó el referente en el tema y sumó que ese el ideal para poder seguir trabajando.

Tras este acercamiento con la OSP, Heredia explicó los pasos a seguir. “Nosotros vamos hacer una contrapropuesta con cuestiones legales desde nuestro punto y ellos también lo podrán hacer”, sumó. Heredia destacó que ya le mostraron lo que iban a ofrecerles y de ahora en más trabajarán en la contrapropuesta.

El profesional destacó que lo que les ofrecieron de OSP fue un mínimo de sesiones (4), un valor estipulado de la consulta, lograr pasos burocráticos, entre otras cosas.

“Nuestra propuesta es poder lograr un mayor entrecruzamiento de información, menos pasos burocráticos, entre otras cuestiones”, contó el referente del Colegio de Psicólogos de San Juan.

Actualmente, el colegio cuenta con una importante cantidad de profesionales activos y muchos de ellos no reciben la obra social. “La idea de todo esto es llegar a un común acuerdo, vamos a ver cómo podemos lograr que todos nosotros recibamos las obras sociales que nos convenga a cada uno”, cerró.

En cuanto a las tarifas (el mínimo sugerido) ronda alrededor de 5mil pesos.

Obras sociales con las que el colegio tiene convenio:

DAMSU

PODER JUDICIAL

COLMED (recientemente restituida)

Jerárquicos salud (recientemente restituida)

OSAPM

SCIS (Recientemente restituida)

OMINT (en proceso de negociación)

LUIS PASTEUR

OSMATA

SANCOR SALUD (Recientemente restituida)

BASA

OSSSB/OSPIM/OSDIC/FOSDIC/OSPIDA/OPPRA/EN SALUD

TV SALUD