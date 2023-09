Los sanjuaninos entre 16 y 21 años que quieran sacar licencia de conducir deberán hacer doble curso

martes, 19 de septiembre de 2023 07:30

Desde este jueves 21 de septiembre, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) activará "Mi primera licencia", una nueva capacitación en seguridad vial que será gratuita y autogestionada para quienes tengan entre 16 y 21 años y quieran obtener su carnet de conducir. En la provincia se exigirá pero ese requisito no va a reemplazar el curso teórico que da EMICAR y desde la institución se van a pedir los dos. Esto marca una diferencia con la disposición nacional que establecía que "el aspirante a la Licencia Nacional de Conducir podrá rendir directamente el examen teórico para avanzar con la obtención de la licencia única nacional".

Desde la empresa emisora de los carnets de conducir destacaron que en su web oficial estará disponible un enlace para poder hacer ese recorrido formativo que se organizará en módulos. Se estima que entre 70 a 80 sanjuaninos, entre 16 y 21 años, tramitan su carnet por primera vez, cada mes.

"Vemos con buenos ojos todo lo que tenga que ver con la capacitación en seguridad vial y en San Juan, se va a complementar con nuestra formación que está adaptada a San Juan. Esto es tanto en los caminos que hay en la provincia, por su geografía, la convivencia vial y todo lo que un conductor debe conocer en lo teórico. Al aspirante se le va a pedir que cumpla con Mi primera licencia y luego, seguirá con las exigencias tradicionales", señaló a Diario La Provincia SJ, Ernesto González, gerente de EMICAR.

El sector al que se dirige esta propuesta es clave ya que los menores que van a sacar licencia, con el aval de sus padres, tienen altos porcentajes de reprobación en la prueba práctica, sobre todo. "Prácticamente más del 60% tiene que volver a rendir y allí tenemos reclamos de los padres, que remarcan que fueron preparados por instructores. Pero nuestro equipo es conocedor de la seguridad y conducta que tienen quienes están preparados para la convivencia vial y quiénes no. Nos encontramos con la problemática que hay instructores que preparan para la prueba en el circuito y no para salir a la calle. Y si se los saca de ese esquema, no saben cómo resolver", agregó.

En ello, reforzó que EMICAR tiene dos propuestas: videos y material de estudio en su web para el examen teórico y sus pruebas de manejo gratuitas y con cupo para prepararse mejor para el examen práctico. Para mayor información, se puede visitar www.emicar.com.ar

Qué es mi Primera Licencia

La propuesta está diseñada para que los jóvenes recorran módulos obligatorios y correlativos, donde verán todo el material audiovisual y leerán el contenido para pasar a la siguiente unidad. Así, se hace especial hincapié en promover la formación temprana de los jóvenes, debido a que los menores de 35 años son las principales víctimas mortales en siniestros viales.

Los aspirantes a obtener su primera Licencia Nacional de Conducir deberán tener un usuario registrado previamente en la aplicación Mi Argentina.

Si no es así, deberán registrarse en www.argentina.gob.ar para continuar con el siguiente paso, que es ingresar en Mi primera licencia (www.argentina.gob.ar/servicio/mi-primera-licencia) y elegir qué curso realizar, en este caso licencia para auto y/o moto.

Una vez cumplido este paso, recorrerán los distintos módulos que se habilitarán correlativamente para avanzar con la realización del curso.

El organismo nacional destacó que los interesados obtendrán conocimientos sobre la LNC, el marco normativo, cuáles son los elementos de seguridad de los vehículos, cuál es el concepto de conducción segura y eficiente y cómo llevarla a cabo, las condiciones psicofísicas de un conductor y los factores de riesgo y señales y leyes de tránsito.

Terminado el recorrido, se habilitará un botón para poder descargar el certificado de realización del curso, que se deberá presentar para tramitar la licencia en el Centro Emisor de Licencias de conducir correspondiente, según el domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad.