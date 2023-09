Sancionarán a quiénes vendan los calefones solares de las casas del IPV

lunes, 18 de septiembre de 2023 07:47

Se sancionará a quienes vendan los calefones solares u otros elementos de las casas del Instituto Provincial de la Vivienda, IPV. Así lo indicó Marcelo Yornet, director de la entidad del Estado, quien indicó que no hay un sólo responsable en el mercado negro.

"No es nada más a quien lo vende sino quien lo compra. Apelamos a la consciencia de quien lo vende y compra. Esto es una cuestión solidaria", comenzó explicando Yornet en radio AM1020 quien apeló a que la "la gente piense un poco más lo que va a hacer" porque "hasta que estas viviendas no se cancelan siguen siendo del Estado. Eso la gente no lo sabe o no lo entiende".

El funcionario aclaró que el IPV no tiene función de policía para ir casa por casa controlando pero si recibe una denuncia se actúa. "Acá es una cuestión de cultura. Nuestro objetivo y trabajo desde el IPV es construir viviendas, que puedan acceder a una buena vivienda. En la entrega hay que tener una cierta consciencia hacia el prójimo y hacia quienes aún no lo han tenido", subrayó.

"Si hay gente que ve a las personas que lo están vendiendo hay que denunciarlo. Es muy difícil que salgamos a revisar estas cosas porque no tenemos función de policía, pero si denuncian vamos a tomar y ver qué sucede", aclaró.

En las últimas semanas se advirtieron una serie de posteos en las redes sociales que dan cuenta de la venta de los calefones solares de las casas del IPV. Las fotos son de las casas de sierras de Marquesado en Rivadavia que se caracterizan por tener calefones con tubo a diferencia de las viviendas del barrio Las Pampas en Pocito que son con placas.

"Tendremos que volver al barrio y ver qué ha ocurrido. No tenemos personal o posibilidad para ver casa por casa si vendió la cocina, el inodoro. En esto hay que educar a la gente", finalizó.

A continuación algunos de los casos advertidos: