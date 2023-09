Transformación femenina: Yanina, la sanjuanina que cautivó con su línea de lencería oncológica

domingo, 17 de septiembre de 2023 13:47

Se dice que las prendas son mucho más que eso. La ropa muestra identidad, estado de ánimo y personalidad y la lencería, por supuesto, tampoco se queda atrás. En ello, "Zafiro Lingerie" se propuso un desafío: acompañar a las mujeres que atravesaron un cáncer de mama a reconectarse con la sensualidad y la intimidad que se ven sacudidas por una transformación para vivir. Se trata de las cirugías que extirpan una o ambas mamas, o mastectomías, y que dejan un cuerpo distinto pero no por ello sin femeneidad.

En el taller de Zafiro se lucen los modelos de corpiños, bodys, conjuntos y bustier realizados pensando en las necesidades de una mujer que transitó un proceso complejo y muy personal. Tanto como cada una de las piezas que cobran vida en manos de Yanina Fontela. La profesional de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Cantoni, en Pocito, es una creativa inagotable que está diseñando prótesis externas en tela para ofrecer a sus clientas y también un accesorio que es clave para los tratamientos: el turbante.

Entre telas de colores pasteles, estampados, encajes y transparencias, recibió a Diario La Provincia SJ para contar el lado profundo que sostiene al emprendimiento. "Zafiro es un diamante poderoso que tiene la capacidad de transformarse y transmutar. Y esa es la fuerza del emprendimiento textil. En cuanto a la línea oncológica, se llama Inga, una palabra con mucha fuerza. Es el nombre de una planta selvática, muy independiente, en la que mora la mariposa morpho azul, que en sí misma representa la transformación. Y el cáncer nos interpela para una transformación intensa y en un regreso a una misma", explicó.

La línea oncológica tiene 7 a 8 modelos aportados por Gabriela Naveda y de 3 a 4 de Yanina, a partir de la base de la conocida diseñadora. En cuanto a las piezas, los corpiños tienen nombres de diosas y princesas griegas: Artemisa, Isis, Afrodita y Leonor, por ejemplo. "Todas ellas tienen a la transformación como un factor clave en sus historias, tras enfrentar situaciones intensas. No están elegidos al azar, sino que hay mucha investigación de la mitología griega", resaltó Yanina.

El comienzo de Zafiro Lingerie se ubica en 2019 cuando una hermana de Yanina atravesaba el cáncer de mama. Y la idea original surgió de ella ya que no abundan prendas íntimas trabajadas con las telas que caracterizan la lencería para mujeres que quedaron sin una o ambas mamas por la enfermedad. Esto, tomando en cuenta que la reconstrucción mamaria no es inmediata en muchos casos, en otros no es posible y también, hay mujeres que optan por no colocarse expansores ni implantes.

“Nos postulamos al programa Emprende San Juan y nos adjudicaron la mitad del premio con lo que en el 2020 compré las máquinas y comencé a estudiar porque no tenía ni idea de costura ni de diseño. Fui alumna del Instituto Trendy en San Juan, con la diseñadora y profesora Gabriela Naveda. En el contexto de pandemia, no pude seguir porque soy profesional del Diagnóstico por Imágenes, especializada en Radioterapia, y trabajo en el Hospital Cantoni de Pocito", recordó, Yanina, que tiene una amabilidad particular que genera una atmósfera cálida y amorosa en su taller.

En 2021, pasado lo más intenso de la pandemia, pudo retomar sus estudios de confección y costura y un año después, Zafiro Lingerie ya era una realidad. “La lencería oncológica fue un desafío porque me sentía amateur, al inicio. Pero fue la Tec. Leila Bastante, a cargo del mamógrafo del Hospital de Pocito, quien me invitó a un evento que realizó en octubre por el mes del Cáncer de Mama, en la plaza departamental. Así se fusionó nuestra profesión con la motivación del emprendimiento textil”. En esa oportunidad, Yanina también pudo compartir su experiencia como paciente oncológica ya que tuvo cáncer de cuello de útero, en estadío temprano.

Como especialista en radioterapia, trató de capitalizar la experiencia de las pacientes mastectomizadas que “iban incómodas con sus corpiños que son todos del estilo deportivo. Y lamentablemente, las estadísticas expresan que el cáncer de mama afecta a pacientes cada vez más jóvenes (menores de 40 años). Eso me ayudó a instalar la colección Inga de Zafiro Lingerie”.

Cómo es Inga

“Esta línea oncológica tiene corpiños de diseño con propuestas juveniles, sexys y audaces así como también con un toque elegante. Gabriela Naveda tuvo la generosidad de colaborar conmigo y ayudarme, por lo que varios diseños que trabajo son de ella. También, hubo otras personas que se sumaron con ideas”, detalló. Uno de los modelos más pedidos de Inga, la línea de lencería oncológica.

Con los diseños disponibles, Yanina comenzó con un auténtico “viaje de ida”: así fueron naciendo los distintos modelos con su combinación de colores y rompió con la monotonía del negro, blanco y nude de las prendas. “Las clientas también me dan muchas ideas y me sorprendieron con la demanda de animal print y colores que, en un principio, pensé que no podían funcionar”, contó.

Los modelos de la línea Inga se caracterizan por ser cómodos, confortables y hacen sentir protegida a quien los usa. Además, las telas que elige cumplen con la característica de no ser ásperas. En ese caso, el encaje, que es muy propio de la lencería, es combinado con algodón elastizado que es el que tiene contacto con la piel que, a su vez, puede haber recibido radioterapia lo que la deja más sensible. También hay piezas con microtul que es suave y elastizado. “Se trata de las llamadas telas de punto que tienen esas bondades”, acotó.

Como los modelos son hechos a medida, contemplan un bolsillo interno en la tasa para colocar una prótesis externa o extraíble, que pueden ser siliconadas o de tela como las que comenzó a realizar Yanina. Con ello, se simula la mama y aporta a la estética de la mujer.

Por otra parte, y siempre del lado mastectomatizado, algunos diseños incluyen un bolsillo que va por debajo de la axila, debajo de la sisa, que sirven para colocar “placas de comprensión excéntricas” que cumplen la función de sostener colgajos y cicatrices que pueden quedar en esa zona. Se recubre esa parte especialmente, a modo de protección.

“Las pacientes de cáncer de mama sienten que pierden parte de su sensualidad y su femeneidad al extirparse una o las dos mamas. Es una gran transformación y por eso mi objetivo es que la mujer vuelva a sentirse sensual, sexy y que es un todo. Y junto con la calidad y comodidad, busco que los precios sean accesibles para mis clientas", contó.

Y aseguró, con una sonrisa que "tuve muy buenas devoluciones de las chicas que están comprando conjuntos y se empiezan a animar a pedir cómo les gustaría un body, por ejemplo. Y por eso, en el perfil de Instagram de la marca aclaro que cualquier diseño puede transformarse a oncológico o viceversa. El propósito es traer al frente a la mujer nuevamente. Esto que nos sucede, como la enfermedad, deja en evidencia nuestra valentía y poder para pasar cirugías y tratamientos. Pero en ese transcurrir, una puede sentir que se va perdiendo. Pero se puede salir transformada y en una mejor versión de sí misma y ese es el acompañamiento que les quiero dar".

Yanina expresa con orgullo que su marca va creciendo de a poco pero con pasos seguros. Destaca que es muy detallista con las terminaciones de sus prendas y eso es algo que valoran sus clientas que suman con la difusión por recomendación. En cuanto al trabajo, un corpiño demanda poco más de un día, dependiendo de la complejidad del modelo. “Lo moldeo y corto en la mañana y en la tarde lo comienzo a confeccionar”, destacó.

En tanto, el trato con sus clientas es personalizado así como la entrega de las prendas. “Me gusta que vengan al taller, vean las telas, las toquen y decidan. Los insumos los compro en Buenos Aires y también, en San Juan, donde priorizo la calidad ante todo y la buena textura de la tela. Trato de mantener ese equilibrio pese a que el rubro no escapó a la crisis”, agregó.

Una vocación que renueva e impulsa

Entre telas y sus máquinas, Yanina asegura sentirse genial y que todo el tiempo está pensando en diseños, modelos, colores y nuevos productos. “Estoy enamorada de este nuevo oficio que tengo; me gusta, me hace sentir bien y entusiasma. Surgió de mi interior un poder creativo con mucha fuerza. Mi vida tiene una base importante en Zafiro y mi mini taller”, marcó.

En esta etapa, la hermana de Yanina, inspiradora de Zafiro, sigue a su lado y dando pasos en lo administrativo y logístico del emprendimiento. “Me complementa y compensa con su tranquilidad y coherencia; yo soy pura energía y acelere en los proyectos. Me aconseja y acompaña. Los emprendedores somos todo: desde modelos a influencer”, aseguró.

Pese a las múltiples tareas, la creatividad de Yanina no se limitó sólo a la lencería sino que en 2022 lanzó su línea de trajes de baño “Sunset” con modelos inspirados en los ´80 y colores muy alegres. También pueden adaptarse para pacientes oncológicas con plantillas especiales para las mamas. Y ya piensa en más: además de turbantes, apostará muy pronto por corpiños para amamantar. Una verdadera creativa inagotable.

Cómo comprar

Para contactarse con Yanina y ver en detalle los modelos, se puede visitar en Instagram: zafiro_lingerie_ Además, pronto estará en dos ferias que se realizarán en los jardines del Auditorio Juan Victoria: 7 y 8 de octubre, en Locas por la feria y el 3 y 4 de noviembre, en La Cuyanía.