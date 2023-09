Luz, la sanjuanina que busca convertirse en la primera pianista especialista de ópera en la provincia

sábado, 16 de septiembre de 2023 14:55

A la corta edad de 9 años comenzó a dar sus primeros pasos en la música y al poco tiempo los sonidos del piano la enamoraron. Con esfuerzo, dedicación y pasión, encaminó su vida a través del arte y se convirtió en una reconocida pianista de San Juan que ahora busca dar un paso más en su formación.

Luz Ramírez tiene 42 años, está casada y es madre de dos hijos de 11 y 6 años, una hermosa familia que la apoya en el nuevo desafío de convertirse en pianista especializada en repertorio lírico de ópera que estudia en el majestuoso Teatro Colón. Un proyecto que si bien la enamora, le demanda un elevado costo debido a los continuos viajes y que busca cubrir a través de un proyecto enmarcado en la Ley de Mecenazgo.

"Debido a esta formación es que viajo regularmente a Bueno Aires, semana por medio, a tomar clases al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y si bien la carrera es gratuita, me es muy costoso los viajes hasta allá cada dos semanas. La primera convocatoria a la Ley de Mecenazgo fue el año pasado, yo me postulé con mi proyecto de Formación y fui aceptada, por eso este año lo estoy cursando con patrocinio de Señor González concesionaria oficial Toyota en San Juan", comenzó contando Luz a Diario La Provincia SJ.

Actualmente, la profesional cursa el tercer año de la Preparación Musical de Ópera en el instituto, especialización a la que ingresó en 2021 y aún le queda un año por culminar. Por eso, con su proyecto de finalización espera encontrar el patrocinio que le permita continuar viajando durante el 2024 y así completar sus estudios.

"Gracias a esto se va a poder lograr que San Juan tenga una pianista con formación en la preparación de ópera que no hay. Tengo entendido que es la primera vez que un pianista inicia esta formación", reveló orgullosa, Luz, quien actualmente es la única estudiante del interior del país que fue admitida en la carrera.

La sanjuanina comenzó a estudiar música en 1990 en el Departamento de Música, y más tarde realizó la carrera preuniversitaria de Intérprete Musical en la Escuela de Música de la UNSJ. Allí, completó las tres carreras universitarias para pianistas que son el Profesorado de piano y dos Tecnicaturas.

"La música es una parte muy importante en mi vida y no hay día en que yo no esté en contacto con la música, por lo que es una parte esencial. No me veo sin música", sostuvo. Y agregó: "Quiero poder transmitir lo que estoy aprendiendo con los alumnos de canto de la provincia. Hay muchos cantantes líricos en San Juan".

Y agregó respecto a cómo transita en cursado de la especialización: "La familia me apoya fuertemente en este proyecto, para mis hijos no es fácil que la mamá se vaya semana por medio a Buenos Aires, pero entienden que sólo es por un tiempo".

Ilusionada con poder terminar e impartir nuevos conocimientos en San Juan, la joven detalló que el patrocinio que necesita sólo es para los viajes ya que la estadía y viáticos en Capital Federal corren por su cuenta. "La Ley de Mecenazgo abrió un sinfín de oportunidades para los artistas de todas las áreas, me parece fundamental y ojalá tenga continuidad", finalizó.