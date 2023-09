Marcharon para pedir justicia por Nasser, el operario que murió en el choque fatal de 9 de Julio

viernes, 15 de septiembre de 2023 11:30

Este viernes, familiares y amigos de Sergio Nasser Picón, el joven de 28 años que murió al ser embestido cuando circulaba en bicicleta, en 9 de Julio, marcharon hasta el Palacio de Tribunales para pedir justicia. Por el hecho, se encuentra imputado por homicidio culposo el empresario Bernardo Turcumán.

Con pancartas, megáfotos y gritos de justicia, su familia circuló por las calles del microcentro y llegó hasta Tribunales, donde pidieron ser recibidos por el fiscal que interviene en la causa, Francisco Micheltorena.

"Nasser salió de casa, vivíamos en Caucete y hace poco nos habíamos ido a vivir juntos. Era operario de la empresa Taranto y el 6 de septiembre alrededor de las 20:30 salió de casa hacia su trabajo y nunca llegó porque Bernardo Turcumán lo embistió de atrás y le produjo la muerte inmediata", comenzó diciendo Johana Aravena, pareja de la víctima, a Diario La Provincia SJ.

El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre en Ruta 20 a la altura de kilómetro 17 al este de calle Zapata. Allí, Picón murió embestido de atrás por un auto de alta gama conducido por Turcumán.

"Lo que pido es justicia porque, desde un principio estuvo todo muy oculto, nunca me informaron que era mi pareja, me enteré por familiares y conocidos que suponían que era Nasser. Fui al lugar y la policía no me dejó pasar, no me daban la identidad tampoco y dejaron pasar al hijo de Turcumán como abogado, estuvo en la escena", expresó la mujer.

Sobre cómo era su pareja, la joven mencionó que hace un año había quedado efectivo en su lugar de trabajo y recordó el acontecimiento como un hecho lindo para la familia.

"Este lunes cumplíamos cinco años de estar juntos, de compartir lindos momentos. Nasser era una persona que amaba vivir, gozaba de buena salud, era un buen deportista, trabajó muchos años para el municipio en el Hogar de Día, daba clases de educación física a chicos con discapacidad. Fue una persona muy querida en 9 de Julio y en Caucete también porque estudiaba enfermería", indicó.

"Todavía no caigo, pero trato de ser fuerte por nuestra hija de 3 años. Ella todos los días pregunta por su papá, que si ya vuelve porque sabe que papá salió a trabajar. Señor Fiscal, señora Jueza, diganme como le voy a explicar a mi hija que su papá ya no va allegar a casa. Que se pongan también en mi lugar y hagan su trabajo como corresponde y basta de corrupción, este hombre no puede estar libre, exijo justicia", cerró.

Nasser tenía dos hermanos más y su pareja contó que la familia quedó "destruida" tras el siniestro fatal.