La Semana de Juventudes comenzó con una charla sobre derechos humanos

El Gobierno de San Juan comprende la importancia de una memoria activa, manifestando que cada ciudadano es un sujeto de derecho. En ese sentido, en un nuevo aniversario de la “Noche de los Lápices” y en coincidencia con el comienzo de la Semana de las Juventudes, se llevó adelante una charla debate sobre derechos humanos.

En esta oportunidad, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la Dirección de Juventudes, coordinó este encuentro buscando una participación activa de cada asistente y con la moderación del director de Promoción Científica de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, profesor Jorge Balleti.

El objetivo de esta iniciativa fue realizar un enfoque local analizando todos los acontecimientos sucedidos durante la última dictadura militar en nuestra provincia y todos los efectos negativos que causó en la sociedad.

Balleti, nacido en Buenos Aires hace 52 años, lleva más de dos décadas como profesor y un ferviente defensor de los Derechos Humanos. Es activista por los derechos del Colectivo LGBTQI+ en la organización La Glorieta.

Al respecto, Balleti expresó “es una actividad que venimos haciendo hace un par de años con la Dirección, en el marco de la Semana de las Juventudes y haciendo foco especialmente en lo que significa para la comunidad estudiantil de la secundaria el evento del 16 de septiembre de 1976. Lo que pretendemos es una memoria activa, repensar nuestro presente y tratar de imaginar creativamente y comprometidamente qué futuro queremos. Se propone en esta charla pensar la historia no sólo como pasado, presente y futuro o como un ejercicio sólo de la memoria sino como un ejercicio de la creatividad. Por eso les voy a proponer que conversemos sobre qué se imaginan, qué mundo quieren y cómo quieren construirlo”.

“El desafío que tenemos para trabajar con los jóvenes como protagonistas, es cómo sostenemos una convivencia basada en derechos, en la que todos tengamos oportunidades y no sólo quienes las puedan pagar, básicamente. Que es el horizonte que tenemos delante como posibilidad. Y que no haya ningún requisito para ejercer los derechos, sino el solo hecho de ser personas. Por eso, el discurso de los derechos humanos, que es tan básico, tan elemental, es siempre muy necesario. Los derechos son indiscutibles, no están sujetos a ninguna condición. En definitiva, construir un mundo mejor, que es la inquietud que movió a los pibes hace 47 años en la noche de los lápices”, agregó Jorge.

A su vez, el director de las Juventudes, Emiliano Paradiso comentó que “cada 16 de septiembre es un día especial, siendo crucial y significativo que mantengamos vivos los valores de lucha y de memoria sobre todo lo que vivió nuestro país. Se trata de poder transformar y trabajar para un verdadero “Nunca Más” y avanzar hacia adelante como sociedad, con igualdad de oportunidades para todos y todas”.

Fuente: Prensa Gobierno