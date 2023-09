Barrio UDA II: desde el IPV explicaron cuál es el conflicto

miércoles, 13 de septiembre de 2023 22:23

En diciembre del 2022, se entregó el barrio UDA II compuesto por 83 viviendas en Rawson construidas bajo el sistema del IPV. El complejo se llamó UDA II y está ubicado en calle General Acha antes de Progreso en Rawson. Sin embargo, hubo 58 familias que esperaron la ampliación de dicho barrio y que esta semana salieron a reclamar para que les construyan las viviendas que vienen pagando.

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda, IPV, salieron a desvincularse del conflicto. Marcelo Yornet, director del IPV explicó que "la responsabilidad es del gremio y de la cooperativa". "El IPV realiza asistencia financiera a gremios, donde el aporte que hace el gremio es el terreno. En esta asistencia financiera que se había coordinado para hacer, no se contaba con el terrenos para la totalidad de los lotes que se habían vendido", comenzó explicando Yornet en Canal 8.

Luego señaló que desde el gremio "especulaban con que tenían dos lotes para construir pero resulta que uno no se concretó y había un solo lote donde entraron 83 familias, que ya se entregaron. El resto, 58 familias, quedaron sin vivienda y sin posibilidad de certeza del gremio para hacer algo".

A partir de esto es que el Gobierno de San Juan "se comprometió por voluntad para darle soluciones a todos los sanjuaninos, de accionar para que se pueda construir tomando por cuenta de la provincia la adquisición de un terreno para construir la vivienda". Se buscó un terreno y fue ofrecido a las familias. "Pero no les gustó el que les ofrecimos. Eso fue cuando se entregó el barrio, como no quisieron, seguimos buscando. No es fácil encontrar un terreno como ellos quieren y donde ellos quieren", agregó.

Finalmente, Yornet aclaró que se han "tenido dos negociaciones negativas en terrenos de las inmediaciones donde está el barrio UDA II que ya se entregó y se está en proceso de búsqueda de una solución.