Bailó el Himno Nacional en Got Talent y una sanjuanina lanzó una dura crítica

Una puesta en escena innovadora generó el aplauso de pie del jurado de Got Talent Argentina pero también desencadenó distintas miradas y opiniones con respecto al respeto de los símbolos patrios.

Facundo Figueroa tiene 27 años y es oriundo de Tucumán aunque reside en Buenos Aires. Este domingo en la noche se presentó en el reality de talentos de Telefe e interpretó el himno con su cuerpo. “Es algo que siempre bailé desde chiquito y nunca me dejaban, pero en la danza, en mi recorrida, encontré esa libertad de poder hacerlo y me dije ‘bueno, lo hago’. Esto habla de la libertad, y yo hago uso también de ese concepto para poder demostrar que me siento libre al bailar”, expresó antes de salir a escena.

Tras su performance, recibió una ovación de pie por parte de la audiencia y del jurado. El broche de todo se dio cuando él confesó que toda la coreografía que acababa de presentar había sido completamente improvisada.

Lejos de esto, una sanjuanina hizo una fuerte crítica. Rosana Fiheroa, Maestra de Ceremonias de San Juan, escribió un posteo en su cuenta de Facebook en donde planteó el respeto a los símbolos patrios como es el Himno.

"Hace tiempo no realizo publicaciones sobre protocolo para evitar polémicas, pero hoy no puedo evitarlo. Los símbolos patrios según el Decreto 10.302/44 nos representan ante el mundo entero como argentinos", comenzó escribiendo la profesional.

Luego agregó: "Ver esto en un programa de televisión me llama a la reflexión justo hoy a horas de conmemorar un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del gran maestro Domingo Sarmiento. ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde ha quedado el respeto por nuestra bandera, por nuestro himno? ¿Qué queremos? ¿Ser populares? ¿Ser creíbles? ¿Qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Qué argentina estamos dejando?".

Finalmente reflexionó sobre lo que se deja a las generaciones: "Cómo pretendemos que nuestros jóvenes sientan la argentinidad si caemos en tanta mediocridad y falta de respeto".