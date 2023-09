Las importaciones y el dólar complicaron las prácticas de odontología en San Juan

domingo, 10 de septiembre de 2023 08:34

Tras las elecciones PASO, la variación en la cotización del dólar y las dificultades para la importación impactaron con fuerza en las prestaciones odontológicas en San Juan. La falta de insumos así como los elevados aumentos complicaron a los médicos y llevaron a que un sector deje de recibir obras sociales debido a la rentabilidad y plazos de pago.

"Estamos atravesando momentos complicados ya que el aumento del dólar se trasladó a los productos importados y nuestra actividad se basa en un 50% en el uso de insumos. Además de los altos valores, tenemos la situación que hay insumos que no se consiguen. En ello, lo que nos impacta es que los proveedores tienen poco margen o se quedaron sin cupo en dólares para importar", destacó a Diario La Provincia SJ, el presidente del Círculo Odontológico de San Juan, Dr. Jorge Castro.

Detalló que hubo incrementos en la anestesia, cuyo envase es importado aunque el producto sea fabricado en nuestro país, que llegaron al 40%. Mientras que un insumo básico como los guantes descartables ya superó el 200% de aumento en estos 9 meses.

"Es difícil planificar trabajos y dar respuestas a nuestros pacientes. Ni hablar si tenemos que incorporar o renovar repuestos para nuestras máquinas. La odontología cada vez trabaja más con herramientas digitales y por computadora y la situación económica nos perjudica. Tratamos de innovar y nos quedamos en pausa", dijo.

En este contexto, desde el Colegio plantearon la necesidad de abrir negociación con obras sociales ya que los valores de prestaciones quedaron desactualizados. "Además, los pagos a 45 a 60 días hacen que el valor del dinero se licúe y no sea rentable. Hay profesionales que no reciben obras sociales por decisión propia; no obstante los convenios están activos aunque los aumentos que dan no alcanzan", destacó.

En este marco, también aumentaron las consultas y en promedio visitar a un profesional demanda desde $6200 por consulta. En tanto, una obturación con amalgama, cavidad simple supera los $10.000 y un tratamiento de conducto (elementos unirradiculares) parte de $18.000. Una extracción dentaria llega a los $10.000 y una limpieza (tratamiento de gingivitis), pasó los $8000.