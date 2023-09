Recicla metales y crea obras increíbles: Mahr, el artista que cosechó elogios en Francia y llegó a San Juan

viernes, 1 de septiembre de 2023 16:08

Técnica e imaginación. Eso es lo que conjuga Pablo Mahr, un de los artesanos que llegó a San Juan para participar de la Feria Internacional de las Artesanías y conquistó al público con sus obras. Hierro, chapa, varilla y planchuelas, son algunos de los materiales con los que genera obras de las más variadas y creativas.

Mariposas, gallos, peces y tortugas, todas realizadas en metales, forman parte del abanico de obras que ofrece en su stand. Algunas "nacieron" de materiales vírgenes y otras fueron creadas a base del reciclaje. "La inspiración viene de una idea. Para hacer una obra se debe formar en el inconsciente esa idea. Después de acuerdo al conocimiento que se tiene, la impronta y la imaginación, se puede concluir el trabajo", señaló Mahr a Diario La Provincia SJ.

Para él, es más importante tener imaginación que conocimiento y fue precisamente eso lo que dejó volar cuando era todo un escolar, hace 40 años. Con nostalgia, y algo de picardía, recuerda que en su etapa de Secundaria, se iba con un compañero al puerto de Buenos Aires para buscar chapas recicladas de los barcos viejos.

"Eran gruesas de 5 o 10 milímetros. Las cortábamos con sopletes o amoledoras y hacíamos escultura, con lo que salía. No era para lucrar sino para llenarnos nosotros el alma. Se exponía y si no se vendía nos daba igual. No era el fin vivir de esto, yo ahora vivo de esto", explicó.

Y en función de esto, Mahr apeló a la creatividad para nombrar a su empresa: "Al hierro vivo". Su significado es libre pero él reconoce que tiene 2 bien marcados. Por un lado que "el hierro está vivo" y por otro: "vivo del hierro".

Los tiempos pasaron y atrás quedaron los años en los que desafiaba todo con su amigo. Ahora las obras las realiza junto a su mujer que se complementa con él en todos los trabajos. "Si no, no tendría tiempo para hacer todo", reconoce.

Una de las obras que hizo el año pasado y alcanzó vidriera a nivel internacional, fue El Pez, una obra hecha en metal que él presentó en el salón Art Shopping en el Carrousel Du Louvre, en Paris, Francia. Fue del 21 al 23 de octubre del 2022 en el contexto de la Semana del Arte Contemporáneo, donde obtuvo una mención de honor.

"Allí se expuso el arte de todo el mundo, viajaron artistas de diferentes países y tuvimos la suerte de ser convocados mediante un gestor cultural para exponer allá", recordó destacando que uno de los artistas que lo acompañó fue el reconocido Juan Carlos Pallarols, que es el encargado de hacer los bastones presidenciales. Tras esto, la obra se trasladó a la Expo de Barcelona, con muy buena repercusión. "Por esa escultura fue el certificado que nos dieron por participar en el lugar más importante de exposición de obras del mundo. Es lo más", destacó.

Ésta es la segunda vez que Pablo llega a San Juan para participar de la Feria Internacional de las Artesanías. Ahora las expectativas se renovaron pero siempre con el deseo de que a los sanjuaninos les guste lo que él hace y lo valoren. "Quien venga se va a encontrar con algo que no ve, es más original. Trato de hacer las cosas para mi. Ahora es mío, son piezas únicas y cuando me compran, antes de darla le doy un beso porque es una obra que yo hice con amor. Es mi hijo", finalizó.