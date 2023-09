Inocencio, 100 años de historia y sacrificio que lo llevaron a convertirse en un Vecino Centenario

viernes, 1 de septiembre de 2023 11:02

Su voz es pausada y su mirada por momentos distantes. Recuerda, reflexiona y relata de manera clara lo que ocurrió hace 80 años al igual que lo sucedido hace apenas 2 días. Inocencio Ontiveros nació el 28 de julio de 1923 y hoy tiene 100 años. Durante este centenario transitó caminos tanto duros como felices y su legado quedó marcado en varios puntos emblemáticos de Pocito.

Reconocido hace unos días como Vecino Centenario del departamento, Inocencio marcó su impronta como peluquero, como presidente de una unión vecinal y como director de un centro de jubilado. Inquieto en sus años de esplendor, el abuelo de 16 nietos y 32 bisnietos tiene una larga historia que cuenta con muchos detalles a cada persona que se sienta junto a él para charlar.

"Soy pocitano de ley. Viví en diferentes lugares pero siempre en Pocito", comenzó relatando a Diario La Provincia SJ. Inocencio era el segundo de seis hermanos, hijo de un obrero rural y una ama de casa que dedicaba todo su tiempo a los niños. De ambos obtuvo la pasión y el esfuerzo por el trabajo pero sobre todo el amor a los suyos.

"Cuando tenía 8 años mi padre me mandaba a trabajar al campo, a la chacra. Mi hermano mayor tenía 10 años y ganábamos por día, 70 centavos. En aquel año todo era sumamente barato. Me pongo mal al recordar lo que fui y lo que soy ahora. Me da pena pero por otro lado estoy contento", expresó con los ojos cristalizados por la emoción al recordar la dureza del pasado.

Fotos: Maximiliano Huyema

El duro trabajo del campo lo iba acompañando con la "alimentación espiritual". Es que si bien no sabía leer, se las ingenió para aprender lo básico y así fue nutriendo esa "pasión". "Leía mucho porque me gustaba leer. Yo llegué hasta segundo grado y no pude seguir la escuela porque tenía que ir a trabajar. Donde vivía en una finca, con la luz de una vela leía los panfletos religiosos y me gustaba leer la biblia. Ahí me enteraba de muchas cosas. Me acostaba a dormir con la vela encendida y leyendo", destacó.

DEL TERREMOTO AL SERVICIO MILITAR

Cuando tenía 20 años el brutal terremoto de 1944 lo marcó. Si bien nadie murió de su familia, las imágenes las tiene marcadas en su memoria. "Vivíamos en un rancho precario. Fue un sábado a las 20 horas y mató mucha gente pero mi familia se salvó. Quedó destruida la Ciudad de San Juan pero nuestro ranchito estaba lleno de sauces y cuando fue el terremoto todo había brotado y se hizo un techo verde", dijo con una sonrisa melancólica.

Aquel 15 de enero de 1944, Inocencio estaba inflando una bicicleta porque iba a salir con unos tíos a una fiesta pero cuando se dio el terremoto, "se acabó todo", recordó y agregó: "fue espantoso todo pero salimos vivos".

Luego hizo el servicio militar en Campo Los Andes, en el Regimiento 23 de Gendarmería en Mendoza. Estuvo un año y cuatro meses en la vecina provincia y cuando volvió a San Juan siguió trabajando con sus padres. "Cuando volví encontré a mi padre trabajando descalzo porque no le alcanzaba para comprar alpargatas. Era todo muy barato pero no nos alcanzaba para comprarlas", recordó con la voz algo quebrada por aquel recuerdo.

Cuando volvió del Servicio Militar se casó con Jorgina Lucero y con ella tuvo tres hijos que nacieron en 1947, 1949 y 1953. "En ese tiempo compré este lote donde ahora vivimos. Ganando 2 pesos por día junté para comprar el lote. Me hice el ranchito y vivíamos acá mientras cortaba adobe y trabajaba haciendo la casa. Con mis propias manos la levanté, con ayuda de mi esposa que acarreaba adobe. Yo arriba del andamio pegaba los adobes", trajo a la memoria con melancolía subrayando: "me daba tiempo para trabajar y llevar el sustento".

En 1955, cuando tenía 32 años quedó viudo después de que su esposa, de 29 años, falleciera tras una pérdida que le provocó peritonitis. Se quedó con los niños muy chicos. La mayor tenía 8 años y la menor un año y seis meses. "Me la arreglaba como podía. Trabajaba y cuidaba a mis hijos. Traje a mi madre para que me ayudara a criarlos", explicó. Unos años después se casó con Victorina Sarmiento con quien tuvo dos hijos más.

LA PELUQUERÍA, SU PASIÓN

Cuando quedó viudo dejó de trabajar en el campo y empezó el camino de la peluquería. Salía a domicilio porque aún no había terminado de edificar su casa. En su memoria están aquellos días de intenso frío o sofocante calor, en los que salía temprano a la mañana por las calles ofreciendo su servicio, casa por casa, y regresaba caída la tarde. "Llamaba a la puerta y les decía 'soy el peluquero, ¿no hay alguien que quiera cortarse el pelo?'", recordó destacando que fueron tiempos muy difíciles: "¿sabe todo el sacrificio que hacia para poder criar a mis hijos?".

Con el tiempo pudo terminar su casa y una de las piezas la destinó para ejercer la peluquería. Pero ese lugar también tomó otro valor: se convirtió en el espacio para ayudar a los vecinos. Precisamente una de las piezas se convirtió, durante un tiempo, en la Unión Vecinal de la zona centro de Pocito.

Inocencio aún recuerda con detalles aquel 7 de septiembre de 1956 cuando fundó esa unión vecinal. Funcionó allí durante 10 años hasta que pudieron conseguir la "casa propia" de la unión vecinal. El trabajo fue arduo y con mucho esmero consiguieron un lote para hacer bailes con el fin de juntar fondos. A los 10 años consiguieron la personería jurídica. "No teníamos luz ni agua. Conseguimos poner el agua potable haciendo nosotros las zanjas con pico y pala. Cada vecino hacía la zanja de su casa. Así conseguimos poner el agua potable", explicó.

Luego, con los años y la jubilación a cuesta, vino otro desafío personal. En 1993 se asoció a un Centro de Jubilados y un año después se convirtió en su presidente. Por aquel entonces el local no tenía sillas ni un espacio físico pero él unió a la tercera edad para conseguirlo. Al principio funcionó en el Cine Aberastain, hasta que éste cerró.

"En una de esas reuniones le dije a la gente que si me acompañaban íbamos a tener la casa propia. Así fue que la gente se entusiasmó y empezamos a trabajar, hacer tómbolas. Encontramos una casa abandonada y la compramos cuando estaba el 1 a 1 del dólar con el peso. La remodelamos y ahí nos reuníamos", recordó.

Hace pocos días, el Concejo Deliberante de Pocito lo declaró Vecino Centenario del departamento. Y si bien él reconoce que no sabe "cómo" llegó a esta edad, confesó: "Yo me cuidé mucho. Soy ordenado para comer y beber. No me gusta pasarme de los límites. Muchas veces pienso cómo hice para llegar a 100 años".