El precio de los huevos en San Juan sigue en aumento: en 6 meses escaló más del 100%

viernes, 1 de septiembre de 2023 08:04

El precio del cartón de huevos sigue en aumento y en un año ya superó el 100%. En el En abril del 2020 el cartón de huevos estaba en 200 pesos, en abril del 2022 llegó a 450 pesos y en marzo del 2023 llegó a mil pesos. Sin embargo, con los picos de aumentos de los últimos 6 meses, el precio ya superó los 2.300 pesos.

El costo principal de producción es el alimento balanceado de maíz, soja y derivados de esos productos. Con lo cual el traslado de las subas del dólar tuvo un impacto directo que luego se vio reflejado en las góndolas. Según informó Vicente Serrano, propietario de Avícola Soles, hoy el valor del cartón de huevos puede llegar a 2500 pesos de acuerdo al tamaño.

"Después de la devaluación que hubo, se registraron aumentos en algunos productos del 30% y en otros del 20% y otros en 40%", explicó a Diario La Provincia SJ. El pollo entero subió un 30% y de esta forma, el de categoría premium está en 942,50 pesos el kilo mientras que el de segunda categoría (pero también muy bueno) está en 900 pesos. Además la pechuga aumentó 20% y el cuarto trasero y pata muslo, un 40%.

"Las ventas se han resentido. Tenemos carnicería minorista, a parte de vender en forma mayorista cortes de carne, y el impacto ha sido bastante fuerte", agregó subrayando que "no hubo aumento generalizado de ningún tipo de consumo. A la gente no le alcanza para una cosa ni para otra. Lo que está haciendo es restringiendo las cantidades y cambiando los menú. Además a esta altura del mes la gente no tiene mucho dinero y tampoco puede tirar mucho con la tarjeta. Es una situación bastante incómoda para todos".

Los precios que más aumentaron en San Juan

Según informó Amas de Casa, el índice de inflación registrado en agosto fue mucho más alto que al de julio. Fue de más de 13,69% (no se tomó todo el mes sino 3 semanas) y así igual es el doble de julio que fue del 6,7%. De acuerdo a lo informado, hay marcas que subieron el 100% pero el mismo producto de otras marcas registraron subas del 30%. "No fue lineal el tema de aumentos", aclaró Laura Vera subrayando que una marca de Té, de primera marca, superó 109%.