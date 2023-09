Confirmaron que el Concierto de las Américas no se realizará en este 2023

viernes, 1 de septiembre de 2023 09:09

Finalmente en este 2023 no se realizará el Concierto de las Américas. Así lo confirmó este viernes, el secretario de Turismo de San Juan, Roberto Juarez. El funcionario detalló que la decisión se tomó por cuestiones presupuestarias.

"El Concierto de las Américas no se haría. Este año no fue programado por cuestiones presupuestarias", señaló en radio Sarmiento y destacó que se tiene "un calendario estipulado" con otros eventos y fiestas pero ésta de Calingasta no está incluida.

"La fiesta de la tradición sí se haría. Hay algunas fiestas que si se van a realizar. Tenemos una gran cantidad de eventos, no sólo fiestas departamentales sino eventos en general. Tenemos un calendario hasta diciembre", agregó.

El Concierto de las Américas se venía realizando desde hace más de una década en el imponente Cerro Alcázar. Sólo se suspendió para la época de la pandemia de coronavirus. Ahora la próxima edición quedará en manos del próximo gobierno provincial con la gestión del gobernador electo Marcelo Orrego.