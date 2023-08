Tras agotar instancias legales, IPV recuperó 5 casas en lo que va de agosto en San Juan

miércoles, 9 de agosto de 2023 11:03

Por denuncias de particulares o irregularidades, IPV acciona contra adjudicatarios de IPV que, de no llegar a un acuerdo, terminan desalojados o intimados a dejar la vivienda. En lo que va de agosto, el organismo recuperará 5 casas y una de ellas ya fue reasignada.

Publicado en el boletín oficial, el organismo revocó adjudicaciones de viviendas en el Lote Hogar Nº59 en Chimbas, en el barrio Iglesia- Conjunto 6, en Iglesia; en el barrio Santa Lucía- Conjunto 1, en el departamento homónimo; en el barrio San Expedito en Rawson y en el barrio Chimbas- Conjunto 12, en Chimbas.

De acuerdo a lo que marca la normativa, los intimados, tras ser notificados, tienen 10 días hábiles para dejar la vivienda y deben entregar las llaves en el departamento Asuntos Legales del IPV. En caso que haya desobediencia, se inicia otro proceso legal a cargo de Fiscalía de Estado.

"Si bien no tenemos un equipo que sale a los barrios a detectar exclusivamente irregularidades, sí se actúa en base a denuncias. Nos preocupa resolver la situación de casas que no fueron habitadas, las abandonadas y aquellas vandalizadas. Son un caso complejo, al igual que las revocaciones de adjudicaciones", había explicado meses atrás a Diario La Provincia SJ, el director de IPV, Marcelo Yornet.

Destacó que "recibimos denuncias y se tiene que verificar si no se trata de casas que ya fueron pagadas totalmente, en el caso de barrios más antiguos. De lo contrario, la casa sigue siendo del Estado; le pertenece hasta que se concreta el proceso de escrituración si corresponde y se paga el inmueble". Y remarcó que, muchas veces, "como sucede con las casas que son alquiladas o prestadas, los vecinos creen que al denunciar irregularidades, tienen chance de que la casa sea adjudicada a ellos pero no es así. La denuncia es parte de un acto ético y responsable de un ciudadano pero no les da acceso directo a la llave de la vivienda".

Las casas recuperadas por IPV reingresan a su sistema y son evaluadas para ser entregadas a postulantes de un padrón especial, con casos presentados por el Ministerio de Salud o de Desarrollo Humano, y relacionado a dar vivienda a familias que tienen pacientes con patologías especiales.